به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "افق" ساخته رسول ملاقلیپور 24 شهریور ساعت 10 از شبکه یک پخش میشود. داستان فیلم درباره گروهی از غواصان بسیح و سپاه است که برای انهدام سکوی الامیه تجهیز میشوند. در این فیلم 100 دقیقهای جهانبخش سلطانی، سیدجواد هاشمی، مهرزاد نوشیروانی، علی داروئیان، حمید صالحین و حیدرخان بابایی به ایفای نقش پرداختند.
فیلم سینمایی "سجاده آتش" ساخته احمد مرادپور 25 شهریور ساعت 10 از شبکه یک پخش میشود. داستان فیلم درباره دو گردان مالک و حبیب است که با خودرو نظامی دشمن در عملیات کربلای پنج درگیر میشوند. در این فیلم 93 دقیقهای رضا ایرانمنش، علی پوریان، حبیب الله حداد، عطاء الله سلمانیان، سیدجواد هاشمی، اسرافیل علمداری و جواد شیدائیان بازی کردند.
فیلم سینمایی "سجده بر آب" ساخته حمید خیرالدین 26 شهریور ساعت 10 روی آنتن میرود. داستان این فیلم 90 دقیهای درباره یک خبرنگار و عکاس است که بر اثر انفجار بمب در مراسم عروسی دچار تشنج و به بیمارستان انتقال داده میشود ... علی دهکردی، پریوش نظریه، غلامرضا علیاکبری، افسانه ناصری، محمدعلی سلیمان تاش، جمشید گرگین، زهره صفوی و ناصر فروغ بازیگران فیلم هستند.
فیلم سینمایی "سرزمین خورشید" ساخته احمدرضا درویش 27 شهریور ساعت 10 از شبکه یک پخش میشود. داستان فیلم در آغاز جنگ تحمیلی میگذر و بیمارستانی در خرمشهر به محاصره دشمن درمیآید. در این فیلم 90 دقیقهای خسرو شکیبایی، گلچهره سجادیه، سعید پورصمیمی، محمود پاک نیت، محمد مشاک، محسن زهتاب و فخرالدین صدیق شریف بازی کردند.
فیلم سینمایی "پرواز در شب" ساخته مرحوم ملاقلی پور 28 شهریور ساعت 10 روی آنتن میرود. فیلم داستان گردانی از نیروهای ایرانی است که در محاصره ارتش دشمن قرار میگیرد و ارتباط آن با قرارگاه مرکزی قطع میشود. چهار نفر از رزمندگان گردان برای آوردن کمک انتخاب میشوند ... در این فیلم 115 دقیقهای فرجالله سلحشور، علی یعقوبزاده، تاجبخش فنائیان، جعفر دهقان، مصطفی لاجوردی، کامران نوروز، اکبر نیکرو و علیرضا حائری به ایفای نقش پرداختند.
فیلم سینمایی "ستاره گان خاک" ساخته عزیزالله حمیدنژاد 29 شهریور ساعت 10 از شبکه یک پخش میشود. ده سال پس از شهادت عبدالنبی در جنگ، پدر عبدالنبی و دوست صمیمی اش عیسی که یک پایش را از دست داده به همراه اهالی روستا تصمیم میگیرند مزار او را عوض کنند. در این فیلم 90 دقیقهای مهدی قلیپور، محمد کمالی، ناصر ندافیان، مهدی فقیه، مجتبی فیاض، رضا زیتونی، محمد سینا، مرتضی فیروزی و علی شجاعی به ایفای نقش پرداختند.
فیلم سینمایی "مهاجر" ساخته ابراهیم حاتمی کیا 31 شهریور ساعت 10 از شبکه یک سیما روی آنتن میرود. در خلاصه داستان فیلم آمده: هواپیماهای بدون سرنشین مهاجر که از روی زمین کنترل میشود جهت انجام عملیاتی شناسایی در پشت خطوط دشمن به کار گرفته میشود. در این فیلم 90 دقیقهای سیدعلیرضا خاتمی، سیدابراهیم اصغرزاده، علیرضا حیدری، اصغر نقیزاده، غلامرضا علیاکبری و علیرضا زاهدی بازی کردند.
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