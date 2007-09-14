ابراز نگرانی امبکی از نژادپرستی در کشورهای جنوب آفریقا/ فرانسه فرمانده نیروهای اروپایی در دارفور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آفریقایی، محمد ششم شاه مغرب در کازابلانکا پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در جمعه گذشته و در چشم انداز تعیین یک نخست وزیر جدید با رهبران احزاب سیاسی این کشور دیدار کرد.

- مقامهای فرانسوی اعلام کردند که "دنی ساسو انگسو" رئیس جمهوری کنگو که شب گذشته به سفر پنج روزه خود از مغرب پایان داد، امروز برای دیداری سه روزه از فرانسه، راهی پاریس شد.

- "تابو امبکی" رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از مقاومت در برابر از بین رفتن نژادپرستی در کشورهای جنوب آفریقا ابراز نگرانی کرد.

- ستاد مشترک عملیاتی هیئت نظامی اعزامی اروپا که قرار است به چاد و جمهوری آفریقای جنوبی و دارفور سودان اعزام شود، در پاریس مستقر خواهد شد.

- اتحادیه اروپا از قصد خود برای آزاد کردن 12 میلیون و 200 هزار دلار آمریکایی برای تجدید نظر در آرای انتخاباتی و همچنین هشت میلیون و 80 هزار دلار برای سازماندهی انتخابات پارلمانی در گینه خبر داد.

- "محمد آنادیف" سفیر اتحادیه آفریقا در بروکسل، نتایج کنفرانس مشورتی منطقه ای آفریقایی ها و اروپایی ها را که روز گذشته به اتمام رسید، مثبت و مفید دانست.

- "عبدالله واد" رئیس جمهوری سنگال امروز در یک خانه تکانی در کابینه، وزیر ورزش را از کار برکنار کرد.

- "محمد ابن شمباس" رئیس کمیسیون جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا از سیرالئونی ها خواست خویشتندار باشند و از هرگونه اقدام خشونت آمیز بر حذر باشند تا اینکه نتایج قطعی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که هشت سپتامبر برگزار شد، منتشر شود.

- "علی ریچی" وزیر مشاور در امور مهاجرت در کمیته مردمی روابط خارجی لیبی و همکاری بین المللی پنجشنبه شب در تورنتو کانادا با وزیران امور خارجه و تجارت بین المللی این کشور دیدار کرد و درباره راههای افزایش همکاری میان دو کشور به بحث و گفتگو پرداخت.

- رئیس جمهوری کامرون هشدار داد که از این پس با موارد اختلاس پول و رشوه خواری با شدت هرچه تمامتر برخورد خواهد شد.

- ارتش مقاومت اوگاندا اعلام کرد که توافق اخیر میان رئیس جمهوری این کشور با جمهوری دموکراتیک کنگو برای جنگیدن با شورشیان در مرزها، نقض توافق پیشین ارتش مقاومت با دولت کامپالا به شمار می رود.

-"لیو گوینجین" نماینده ویژه چین در آفریقا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار داشت: بحران در دارفور سودان از راههای نظامی و اعمال زور حل نخواهد شد.

- اتحادیه اروپا30 میلیون یورو برای سرمایه گذاری در برنامه اقتصادی در سال های 2007 تا 2008 میلادی به بروندی کمک کرد.

- وزیر مشاور در امور خارجی و همکاری بین المللی جمهوری دموکراتیک کنگو از توافقی با فرانسه خبر داد که براساس آن، پاریس مبلغ 2 میلیون یورو به این جمهوری کمک بلاعوض خواهد کرد.