دولت پاکستان بازگشت بوتو را بلامانع دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بیانیه دولت پاکستان در حالی است که حزب بوتو امروز خود را برای اعلام تاریخ بازگشت وی به پاکستان آماده می کند.

پیشتراعلام شده بود که بوتو اواخر ماه اکتبر به پاکستان بازخواهد گشت.

آگاهان بیانیه اخیر دولت پاکستان و طرح این موضوع که اتهام فساد علیه بوتو همچنان باقی است به نوعی مخالفت با بازگشت بوتو، اما به نوعی مؤدبانه می دانند.

دولت پاکستان در هفته جاری، نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور را ساعتی پس از ورود به اسلام آباد، اخراج کرد.

نواز شریف در سال 1999 و در پی به قدرت رسیدن ژنرال پرویز مشرف به کشور دیگری (عربستان) تبعید شد، اما چندی بعد این کشور را به مقصد انگلیس ترک کرد؛ در سال 2000 نیز اعلام شد که وی باید به مدت 10 سال در تبعید بماند، اما ماه گذشته دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد که نواز شریف می تواند به زادگاهش بازگردد و در پی این اعلام، شریف 19 شهریور را برای بازگشت به زادگاهش انتخاب کرد، اما ساعتی پس از ورود به پاکستان بازداشت و به عربستان فرستاده شد.

وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان، به کشور بازگشت. وی هنگام دستگیری به دست ماموران پلیس مقاومت نکرد و یک بازرس ارشد سازمان مبارزه با فساد پاکستان مجوز بازداشت مربوط به اتهام پولشویی را که سالها قبل مرتکب شده بود، به وی ارائه کرد.



طارق عظیم معاون وزیر اطلاع رسانی پاکستان در این باره گفت :"مورد نواز شریف، مورد متفاوتی بود؛ وی به عربستان سعودی بازگشت به خاطر اینکه به دولت ریاض تعهداتی داده بود، اما بوتو همیشه اجازه بازگشت به کشور را دارد.

عظیم درباره طرح اتهام فساد علیه بوتو افزود: این یک مورد قانونی است و هرکسی می تواند علیه او طرح شکایت کند.

معاون وزیر اطلاع رسانی پاکستان همچنین گفت: درباره بوتو نکات مسئله ساز همچون تمایل وی برای برطرف شدن اتهامات مربوط به فساد و تمایل او برای اصلاحات در قانون اساسی و اجازه به وی برای شرکت در انتخابات نخست وزیری این کشور برای بار سوم همچنان باقی است که گفتگوها با وی همچنان ادامه دارد.