بزرگترین سینمای روباز جهان در سنندج بازگشایی شد

معاون اداری مالی حوزه هنری استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج گفت: بزرگترین سینمای روباز جهان با گنجایش بیش از ده هزار نفر در پارک امیریه سنندج واقع در دامنه کوه آبیدر بازگشایی شد.

امین مرادی افزود: بازگشایی این سینما پس از 3 سال تعطیلی با همکاری و مشارکت حوزه هنری استان کردستان و شهرداری سنندج انجام گرفت.

وی خاطرنشان کرد: کار بازسازی و تعمیر آپارات و تامین فیلم های مورد نیاز این سینما توسط حوزه هنری استان و راه اندازی سیستم صوتی آن توسط شهرداری سنندج صورت می گیرد.

مردای یادآور شد: این سینما دارای بزرگترین پرده جهان است به طوری که طول آن 25 و عرض آن نیز 12 متر منظور شده است.

معاون ادرای مالی حوزه هنری کردستان یادآور شد: هر شب ساعت 21 با پخش یک فیلم که بر پرده سینماهای تهران نیز در حال اکران است، پذیرای علاقمندان خواهیم بود.

وی عنوان کرد: علاقمندان می توانند صدای فیلم را از طریق موج اف ام رادیو در هر مکان از پارک جنگلی آبیدر همراه با دیدن تصاویر دریافت نمایند.

این سینما در سال 1375 در پارک جنگلی امیریه که در دامنه کوه آبیدر واقع است، ساخته شده و نبا به دلایلی مدتی تعطیل بود.