به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم از چندی پیش محدودیت ایجاد دوره های فراگیر در دانشگاه های کشور را اعلام کرد و پذیرش در این دوره فراگیر را تنها برای دانشگاه پیام نور مجاز کرده است.

این دوره ها که تنها از طریق آزمون دانشپذیری دانشجو می پذیرند، در دوره های الکترونیکی (مجازی) که برخی از دانشگاه ها اقدام به برگزاری آنها کرده اند نیز مجاز است و منعی ندارد.

دفتر گسترش آموزش عالی دوره های نیمه حضوری و پذیرش دانشجو در این دوره ها را از طریق کنکور سراسری برای تمامی دانشگاه ها مجاز می داند و با اولویت ایجاد این دوره ها در مقطع کارشناسی ارشد و رشته های علوم انسانی به دانشگاه ها برای ایجاد این دوره ها مجوز می دهد.