به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در این نشست اظهار کرد: جوانان داوطلب هلال‌احمر ایران با حضور میلیونی خود و با ایجاد خانه‌های هلال توانستند گام‌های مؤثری در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش توان امدادی و آموزشی بردارند که از افتخارات کشور به حساب می‌آید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران تصریح کرد: امروز ۱۲۰ هزار نفر از جوانان نخبه کشور با جمعیت هلال احمر در رشته‌های مختلف همکاری می‌کنند.

کولیوند همچنین با اشاره به نقش فعال بانوان در فعالیت‌ها و اقدامات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در این جمعیت، بانوان در رده‌های مختلف حضور فعال و پررنگی دارند. حضور بانوان در شورای عالی جمعیت هلال‌احمر و دیگر پست‌ها و مناصب عالی مدیریتی و نقش آنان در برنامه‌ریزی، نشان از پویایی و نشاط هلال‌احمر ایران دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر به نقش آفرینی اعضای تیم‌های سحر (سامانه حمایت‌های روانی در حوادث و بلایا) نیز اشاره کرد و افزود: اعضای تیم‌های سحر هلال‌احمر که غالب آنها بانوان هستند در بحران‌ها و در جهت کاهش آسیب پذیری‌ها و افزایش سطح تاب آوری بسیار موفق عمل می‌کنند.