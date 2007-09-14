خطر اسیدی شدن اقیانوسها ساکنان زمین را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه اقیانوس شناسی "وودز هل" آمریکا که نتایج بررسی های خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا" منتشر کرده اند، نشان دادند که در سطح جهانی، انتشار گوگرد و نیتروژن در اتمسفر که در اثر فعالیت های کشاورزی یا جریان الکتریسته تولید می شوند در افزایش میزان اسیدی شدن اقیانوس ها یک نقش ثانویه ایفا می کنند.

اسیدی شدن اقیانوس ها زمانی تغییر می کند که برخی ترکیبات شیمیایی حاضر در اتمسفر مثل دی اکسید کربن، گوگرد و نیتروژن در دریا فرود آیند و سطح pH را کاهش دهند.

این افزایش اسیدی شدن تاثیرات منفی زیادی در توانایی ارگانیسم های دریایی مثل خارپشت دریایی، مرجان ها و برخی از گونه های پلانتکتون برجای می گذارد و باعث می شود این گونه ها لایه خارجی آهکی خود را تقویت کنند و به این ترتیب زندگی طولانی تری داشته باشند.

در این خصوص اسکات دانی سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "بیشتر بررسی هایی که تاکنون درمورد اسیدی شدن اقیانوس ها انجام شده، نقش انتشار سوخت های فسیلی و دی اکسید کربن را مورد بررسی قرار داده اند. در حقیقت انتشار این ترکیب شیمیایی در اتمسفر، فاکتور اصلی در افزایش اسیدی شدن اقیانوس ها است اما تاکنون هیچ کس به اثرات گوگرد و نیتروژن در آب های ساحلی توجه نکرده بود، این در حالی است که افزایش میزان انتشار نیتروژن در آب های ساحلی می تواند منجر به رشد بی اندازه ارگانیسم های تک سلولی (فیتوپلانکتون ها) و دیگر گیاهان دریایی شود. این رشد فزاینده باعث می شود که این ارگانیسم ها تمام اکسیژن آب را مصرف کنند و دریا را برای زیستن گونه های جانوری آبی به یک منطقه مرده تبدیل کنند."

این تیم تحقیقاتی با ساخت مدل های تئوریکی اطلاعاتی، مناطقی از اقیانوس را که بیشتر در معرض خطر قرار دارند، شناسایی کردند. در این بررسی ها مشخص شد، آب های ساحلی آمریکای شمالی، اروپا و آسیای جنوب غربی بیش از سایر مناطق در معرض خطر اسیدی شدن قرار دارند.

این دانشمندان پیش بینی کرده اند pH سطح اقیانوس که پس از انقلاب صنعتی 1/0 واحد کاهش یافته است، تا پایان قرن با یک کاهش 3/0 تا 4/0 واحد دیگر مواجه می شود و این مسئله افزایش اسیدی شدن را تا 100 درصد افزایش می دهد.