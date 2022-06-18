موضوع محیط زیست عامل ایجاد همبستگی ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در نشست تخصصی با جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور، اظهار کرد: همواره فعل و انفعالات کره زمین در جهت رسیدن به تعادل است اما اقداماتی که انسان‌ها انجام می‌دهند این تعادل را به هم زده و آنها را در معرض خطر قرار داده است.

وی با اشاره به اولویت بندی مخاطراتی که کشور ما را تهدید می‌کنند، گفت: عمده این مخاطرات در حوزه محیط زیست هستند. به عنوان مثال، بسیاری از مشکلات روحی و روانی مردم ما ریشه در مساله کم آبی و خشکسالی دارد.

معاون رئیس جمهور، موضوع محیط زیست را یک موضوع چندبخشی دانست و افزود: وقتی یک خبر خوب در حوزه محیط زیست منتشر می‌شود، یک همبستگی ملی به وجود می‌آید و وقتی یک اتفاق بد در این حوزه می‌افتد، حساسیت به وجود می‌آورد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اصل پنجاهم قانون اساسی در خصوص حفاظت از محیط زیست را یک اصل مترقی توصیف کرد و گفت: کشور ما از نظر تنوع اقلیمی، آب و هوایی، جغرافیایی، پوشش گیاهی و جانوری یکی از متنوع‌ترین کشورهای جهان است و طبیعی است که مدیریت این تنوع هم بسیار پیچیده و گسترده باشد.

سلاجقه در عین حال تاکید کرد: قوانین متعدد محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفته و دستورالعمل‌های خوبی هم از آنها بیرون آمده است که هم اینک در حال اجراست.

وی در ادامه با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه کلنگ هیچ پروژه‌ای در کشور بدون دریافت مجوز زیست محیطی بر زمین نخواهد خورد، تصریح کرد: یکی از مباحثی که در بحث محیط زیست در دولت سیزدهم بر آن اتفاق نظر داریم، بحث مردم پایه بودن محیط زیست است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ۱۱.۵ درصد از مناطق کشور به عنوان مناطق حفاظت شده اعلام شده است، گفت: ما باید سطوح جدیدی از کشور را بر اساس استانداردها و ضوابط بین المللی به مناطق حفاظت شده بیفزاییم.

وی، مشکل پسماند را یکی از معضلات زیست محیطی کشور به ویژه در استان‌های شمالی برشمرد و خاطرنشان کرد: ما هرهفته کارگروه ملی مدیریت پسماند را با حضور همه دستگاه‌های ذیربط در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می‌کنیم و به دنبال آن هستیم که مدیریت پسماند در استان‌های شمالی را با بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی و روش‌های دانش بنیان طی ۴ سال آینده مدیریت کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پدیده گرد و غبار را از دیگر چالش‌های محیط زیستی کشور توصیف کرد و گفت: در بحث مدیریت گرد و غبار با تاکید ویژه رئیس جمهور با قدرت در حال کار هستیم و تاکنون نقشه‌های غبارخیزی منطقه و برنامه‌های زیرعمل منطقه‌ای را آماده کرده‌ایم. ضمن اینکه با سفرا و مقامات مسؤول در کشورهای همسایه هم جلسات متعددی برای ایجاد هماهنگی و اجرای پروژه‌های مشترک برگزار کرده‌ایم.

سلاجقه در پایان پیشنهاد کرد کمیته‌ای در معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط با حضور دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج کشور تشکیل شود تا بتوان از ظرفیت‌ها و راهکارهای این عزیزان برای مدیریت مشکلات محیط زیستی استفاده کرد.