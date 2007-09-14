القاعده رئیس شورای نجات استان الانبار را ترور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،" نوری المالکی" دربیانیه ای با اشاره به ترور رئیس شورای نجات عشایر استان الانبار گفت: با کمال تاسف خبر به شهادت رسیدن "شیخ عبدالستار ابو ریشه" رئیس شورای نجات الانبار را به دنبال وقوع عملیات تروریستی دریافت کردیم.

نخست وزیرعراق با بیان اینکه گروه تروریستی القاعده،عامل این حادثه جنایتکارانه است، گفت : عملیات ترور رئیس شورای نجات الانبار با هدف ضربه زدن به امنیت و ثبات استان الانبار صورت گرفت که به منزوی شدن این شبکه تروریستی نه تنها در الانبار، بلکه در تمام مناطق عراق منجر خواهد شد.

المالکی درادامه این بیانیه خاطرنشان کرد: ما دستور تشکیل کمیته ای برای تحقیق و پیگیری این مسئله و رفع ابهامات آن را دادیم و مطمئن هستیم که سازمان اطلاعات عراق، عاملان این عملیات وقیحانه را دستگیر می کنند و آنان را برای مجازات به مرجع قضایی تحویل می دهند.

جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز دربیانیه ای، عملیات تروریستی روزگذشته را محکوم کرد.

رئیس شورای نجات استان الانبار روزگذشته به سبب انفجاریک بمب درنزدیکی منزلش در الرمادی کشته شد.

این درحالی است که رهبران این شورای نجات استان الانبار نیز متعهد شدند که انتقام رهبرشان را می گیرند.