۲۵۰ یورو جریمه برای صدای بلند تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بلژیک، پلیس شهر Mechelen در بلژیک اعلام کرد که این دانش آموز پسر را که رونی ماکیلون نام دارد، به جرم گوش کردن موزیک با صدای بلند با استفاده از تلفن همراهش به پرداخت ۲۵۰ یورو جریمه محکوم کرده است.



به گزارش روزنامه هلندی زبان Het Laatste Nieuws چاپ بلژیک این نخستین بار است که کسی به جرم ایجاد سروصدا با تلفن همراه در این کشور جریمه می شود.

رونی ماکیلون به خبرنگاران گفت که از جریمه شدن خود شگفت زده شده است.

گفتنی است این پسر جوان 18 ساله که دانش آموز رشته هنراست، از پرداخت جریمه خودداری کرده است، زیرا آن را ناعادلانه می داند.

