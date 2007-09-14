مسئولیت دوگانه امیر قلعه نویی / سطح پائین اعتماد بازیکنان به کادر فنی، همراهان اضافه و ...

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای سلامی آمده است: همانطور که جامعه بزرگ ورزش کشور و دوستداران ورزش مستحضرند، کمیته تربیت بدنی و جوانان و نیز کمیسیون فرهنگی مجلس ، در راستای وظیفه نظارتی خویش که یکی از ارکان مهم نمایندگی به شمار می آید، سعی نموده با ورود به مسائل حوزه تربیت بدنی و ورزش چه در مقولات توسعه ای و زیر ساختی و چه در مسائل روز ورزش که به علل گوناگون جامعه متاثر از نتایج و رفتارهای صورت گرفته در آنها بوده، به وظیفه خود عمل نماید.

لذا در این مجال و پس از انجام بررسی ها و بهره گیری از نظرات کارشناسان ، مربیان و بازیکنان به صورت محسوس و نامحسوس و همچنین فرو نشستن التهاب عمومی نسبت به عدم کسب نتیجه مورد انتظار از تیم ملی فوتبال در بازیهای جام ملت های اسیا گزارشی از جمع بندی نهایی این کمیته را ارائه می نماید.

به این امید که مطالب مطروحه در این گزارش بتواند زمینه ای مناسب برای تصمیمات و برنامه ریزی های مدیریت آینده فوتبال کشور را به همراه داشته باشد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است : تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران که پس از کسب نتایج ضعیف در آوردگاه جام جهانی فوتبال و ایجاد تغییر و تحولات و تنش در فدراسیون فوتبال در وضعیت نامناسبی قرار داشت، با انتخاب کادر فنی داخلی، در شرایطی که حتی احتمال عدم صعود تیم ملی به مرحله نهایی جام ملت های آسیا نیز متصور بود، کار خود را با مدیریتی موقت آغاز کرد.

خوشبختانه ، نتیجه اعتماد به کادر فنی داخلی در آن شرایط نتیجه خوبی داشت و تیم ملی ایران با اقتدار به عنوان تیم اول و بدون هیچ گونه اضطراب و اما و اگر صعود کرد.

پس از آن متاسفانه مسائل مختلف حاشیه ای مجددا به سراغ فوتبال ما آمد و فوتبال ایران تا آستانه تعلیق نیز پیش رفت اما در نهایت با ایجاد فضایی مدبرانه تر از گذشته و همفکری بهتر بخشهای مختلف تاثیر گذار از جمله سازمان تربیت بدنی، وزارت امورخارجه و همچنین کمیته تربیت بدنی و فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از تبعات منفی مسئله کاسته شد و با تشکیل کمیته ای مشترک بنام کمیته انتقالی کار تا مرحله تصویب اساسنامه جدید فدراسیون و ایجاد شرایط برای برگزاری انتخابات فدراسیون پیش رفته است اما در بعد نتایج تیمی، باید اذعان نمود پس از صعود تحسین برانگیز تیم ملی فوتبال به مرحله نهایی جام ملت های آسیا، حضور در دیگر میادین رسمی بین المللی در رده های مختلف سنی همراه با توفیق نبوده است.

چنانکه نتایج حاصله تیم ملی فوتبال در بازیهای آسیایی قطر، بازیهای ضعیف تیم ملی امید در مسابقات انتخابی المپیک 2008، ناکامی نوجوانان در میادین مختلف و در نهایت هم شکست در بازیهای ملت های آسیا از جمله آنها می باشد که در این بین در ارتباط با تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا نتایج بررسی های صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:

1- نکته بارز و قابل توجه تیم ملی در این دوره، عدم وجود حاشیه های مخرب در داخل تیم ملی فوتبال بود.

2- تشکیل تیم ملی "ب" و بهره گیری از چهره های متننوع در بازیهای تدارکاتی اقدام ارزنده ای بود که در صورت استفاده از این چهره ها در جام ملت ها، شاید به توفیق بیشتری نائل می شدیم.

3- عدم تحقق برخی از برنامه های مد نظر مدیریت فنی تیم ملی مانند بازیهای تدارکاتی

4- تاخیر در اتمام مسابقات لیگ برتر برخلاف توافعات صورت گرفته با کادر فنی

5- برگزاری بازیهای تدارکاتی غیر ضرور و عدم بهره گیری از سپرده های اصلی در این بازیها

6- نیاز به توجه بیشتر به جذب و همفکری با بدنه کارشناسی فوتبال کشور

7- مسئولیت دوگانه سرمربی در تیم ملی و باشگاه

8- سطح اعتماد پایین بازیکنان نسبت به کادر فنی تیم به علت عدم مقبولیت کامل آنها

9- حضور زودهنگام تیم ملی در محل بازیها و تاثیرات روحی متاثر از آن

10- حضور افراد اضافی در کنار تیم ملی که باعث خارج شدن تیم از تمرکز مورد نیاز به منظور حضور پرقدرت در رویدادی مهم می گردد.

11- بهره گیری از برخی بازیکنان در پست های غیر تخصصی

12- عدم ارائه بازیهای با کیفیت مورد انتظار از لژیونرهای تیم ملی (که در دنیای ورزش گاهی طبیعی است)

13- و اصرار بربهره گیری از این بازیکنان علیرغم مشهود بودن کارایی پایین آنها که احتمالا متاثر از بیم پاسخگویی به افکار عمومی بوده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در نهایت باید اذعان داشت بنا بر مستنداتی همانند ناکامی های فوتبال کشور در رده های سنی مختلف که طبیعتا باعث عدم توفیق تیم ملی در سطوح بالاتر می گردد و یا سیر صعودی حضور بازیکنان خارجی در تیم های لیگی فوتبال ما که نشان دهنده افت کیفی بازیکنان داخلی و تضعیف پشتوانه تیم ملی است و ... موید روند تهدیدی و نگران کننده ای در کلیت فوتبال کشور می باشد.

لذا امید است رئیس فدراسیون منتخب مجمع فدراسیون فوتبال با لحاظ نمودن این موارد و بسیاری نکات دیگر که قطعا اعضا به خوبی به آنها واقف هستند، بتواند وضعیت فوتبال ما را از تهدید آشکاری که پیرامون آن وجود دارد رهایی داده و با حمایت سازمان تربیت بدنی به عنوان متولی ورزش برآورنده انتظارات جامعه ورزشی کشور باشد.