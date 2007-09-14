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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

بانک مرکزی اعلام کرد:

11.3 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها / نقدینگی از مرز 134 هزار میلیارد تومان گذشت

11.3 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها / نقدینگی از مرز 134 هزار میلیارد تومان گذشت

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق سررسیدگذشته بانک‌ها در پایان خردادماه امسال به 11.3 هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای بانک مرکزی، مطالبات معوق سررسیدگذشته بانک‌ها در پایان خردادماه امسال به 113 هزار میلیارد ریال (3/11 هزار میلیارد تومان) رسیده که 1/9 درصد کل تسهیلات اعطایی را شامل می‌شود.

از رقم مزبور، 74 هزار میلیارد ریال آن مطالبات معوق بانک‌های تجاری است که 4/9 درصد تسهیلات اعطایی آنان است.

همچنین میزان مطالبات معوق بانک‌های تخصصی 28 هزار میلیارد ریال معادل 6/9 درصد تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری 11 هزار میلیارد ریال معادل 6/6 درصد تسهیلات اعطایی آنان بوده است.

حجم نقدینگی نیز همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و در 12 ماهه منتهی به خردادماه با رشد 5/39 درصدی از رقم 134 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. نقدینگی در خردادماه سال گذشته 96 هزار میلیارد تومان بود.

کد مطلب 551780

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