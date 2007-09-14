به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای بانک مرکزی، مطالبات معوق سررسیدگذشته بانک‌ها در پایان خردادماه امسال به 113 هزار میلیارد ریال (3/11 هزار میلیارد تومان) رسیده که 1/9 درصد کل تسهیلات اعطایی را شامل می‌شود.

از رقم مزبور، 74 هزار میلیارد ریال آن مطالبات معوق بانک‌های تجاری است که 4/9 درصد تسهیلات اعطایی آنان است.

همچنین میزان مطالبات معوق بانک‌های تخصصی 28 هزار میلیارد ریال معادل 6/9 درصد تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری 11 هزار میلیارد ریال معادل 6/6 درصد تسهیلات اعطایی آنان بوده است.

حجم نقدینگی نیز همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و در 12 ماهه منتهی به خردادماه با رشد 5/39 درصدی از رقم 134 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. نقدینگی در خردادماه سال گذشته 96 هزار میلیارد تومان بود.

