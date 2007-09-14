جداسازی جشنواره مطبوعات از نمایشگاه کتاب اقدام مناسبی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، حمیدرضا رضازاده معاون مدیرمسئول روزنامه قدس با بیان مطلب گفت: هر مناسبتی که به نوعی مطبوعات و مسایل آن را مطرح نماید، مناسبت فرخنده ای است ولی آنچه جای بحث دارد این است که چرا جشنواره مطبوعات پس از 13 دوره برپایی به اهداف خود دست نیافته است که تصور می کنم دلیل عمده آن شفاف نبودن اهداف است.

وی افزود: این طور به نظر می رسد که اهداف جشنواره مطبوعات همچنان در ذهن دست اندرکاران باقی مانده و فرصت ظهور نیافته است. هر هدفی که مدنظر بوده باشد، آنچه جشنواره به جامعه مطبوعاتی بازگردانده چندان چشمگیر نبوده است.

معاون مدیرمسئول روزنامه قدس جدایی جشنواره مطبوعات را از نمایشگاه کتاب در شرایط فعلی اقدام مناسبی ندانست و گفت: مطبوعات ما هنوز به یک حمایت اجتماعی نیاز دارند. همزمانی جشنواره مطبوعات و نمایشگاه کتاب موجب شده بود که مطبوعات از حضور عاریتی بازدیدکنندگان کتاب بهره مند شود.

رضازاده در ادامه سخنانش به تاثیر دیدگاه های سیاسی برگزارکنندگان جشنواره مطبوعات اشاره کرد و گفت: روزنامه ها نشأت گرفته از اندیشه های گردانندگان آن و به نوعی نمایانگر دیدگاه های سیاسی خاصی است؛ حال کسانی که هر دوره داوری جشنواره را به عهده دارند بنا به رویکرد و دیدگاهی که دارند تصمیم خواهند گرفت. بررسی آثار انتخاب شده در هر دوره این موضوع را تایید می کند. بررسی ها نشان خواهد داد که نشریه و آثار برتر در هر سال چه میزان با ذهنیت سیاسی حاکم بر وزارت ارشاد همخوانی دارد.