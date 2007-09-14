محمد رحمتی در گفتگو با مهر درباره توافق چهارجانبه ایران، روسیه، ترکمنستان و قزستان برای احداث راهآهن در کنار دریای خزر گفت: با قبول پیشنهاد روسیه، قرار شده یک راهآهنی از گرگان به مرز اینچه برون بکشیم و در ادامه از ترکمنستان عبور کرده و از کنار دریای خزر به خاک قزاقستان و در نهایت به روسیه وصل شود.
وی افزود: توافقنامه ای با این سه کشور در این باره امضا و قرار شده هر کشوری هزینه ساخت این راهآهن در خاک کشور خودش را متقبل شود.
وزیر راه و ترابری تصریح کرد: در خاک ایران حدود 70 کیلومتر راهآهن سازی در کنار دریای خزر خواهیم داشت و در مجموعه طول این راهآهن حدود 600 تا 700 کیلومتر خواهد بود که احتمالا در مجموع حدود یک میلیارد دلار برای احداث آن هزینه خواهد شد.
به گفته رحمتی، همچنین در جلسات استانی دولت تصویب شده که راهآهنی را از مشهد به گرگان وصل کنیم که این کار نیز هر چه سریعتر باید اجرایی شود. گرگان تا قائمشهر راهآهن داریم. از قائمشهر هم باید مطالعه بشود تا حاشیه دریای خزر در شمال کشور برود و در آنجا به راهآهن بسیار مهم در حال احداث قزوین – رشت – آستارا وصل شود. وی ادامه داد: با این کار، دور تا دور دریای خرز راهآهن میشود.
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