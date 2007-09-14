چارت تشکیلاتی فدراسیون فوتبال غرب آسیا مشخص شد

به گزارش خبرنگارمهر، ترکیب جدید فدراسیون فوتبال غرب آسیا از دوبخش شامل کنگره وچارت اجرایی تشکیل شده است. دربخش کنگره شش کشوراردن، سوریه، لبنان، عراق، فلسطین و ایران اعضای موسس وهیئت رئیسه WAFF را تشکیل می دهند که رئیس، معاون رئیس و دبیرکل زیرنظرکنگره فعالیت می کنند .

حوزه دبیرکل به سه زیرشاخه معاون دبیرکل، دفتردبیرکل و کمیته ها تقسیم شده است، ضمن اینکه کمیته ها و بخش ها تحت نظر دبیرکل در قالب اموراجرایی به فعالیت خواهند پرداخت .

این کمیته ها به پنج شاخه : مسابقات، مالی، توسعه و فن آوری، روابط بین الملل و بازاریابی تقسیم می شوند .

دبیرخانه، منابع انسانی، واحد IT و رسانه ها نیز زیرنظر دبیرهیات اجرایی به عنوان دیگرزیرشاخه های اجرایی دبیرکل محسوب می شود.

درحال حاضر"سعدی زوریکت"، "منعم فخوری" به عنوان دبیرکل و معاون دبیرکل و"سلیمان" به عنوان کارمند تشکیلات اداری و اجرایی فدراسیون فوتبال غرب آسیا را اداره می کنند .

مقرجدید فدراسیون فوتبال غرب آسیا سه شنبه هفته جاری با حضور اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون در امان پایتخت اردن افتتاح خواهد شد و از این پس تشکیلات WAFF بطورمستقل به فعالیت خود ادامه خواهد داد .

فدراسیون فوتبال غرب آسیا از زمان تاسیس تاکنون، چهاردوره مسابقات فوتبال، دو دوره فوتبال زیر15 سال و بانوان را برگزارکرده و نخستین دوره مسابقات فوتسال غرب آسیا نیزمهرماه جاری به میزبانی کشورمان برگزارخواهد شد.

مسابقات فوتبال غرب آسیا هردوسال یکباربین کشورهای این منطقه برگزارمی شود که تاکنون ایران درسال 2000، سوریه درسال 2002، ایران درسال 2004 و اردن درسال 2007 میزبانی این مسابقات را برعهده داشته اند. تیم کشورمان سابقه سه بارقهرمانی این رقابت ها درسالهای 2000 ، 2004 و 2007 را دراختیار دارد.