درگیری در لیگ دسته اول بسکتبال / تماشاگران با چاقو و چوب به جان تیم مهمان افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در آغاز فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور دو تیم تراکتورسازی کردستان و شهرداری لنگرود در سنندج به دیدارهم رفتند که در نهایت تیم میزبان مقابل حریف گیلانی خود به برتری 66 بر64 رسید.

اما پایان بازی این دو تیم آغازگر درگیری و نزاع هواداران سنندجی با مربیان و بازیکنان تیم مهمان بود که بازی را هم واگذار کرده بودند!

زمانی که تیم شهرداری لنگرود قصد خروج از سالن محل برگزاری مسابقه را داشت، مربیان و بازیکنان این تیم با هجوم هواداران تیم تراکتورسازی روبرو شدند. هواداران تیم میزبان که مشخص نبود به چه دلیل اقدام به چنین درگیری می کنند با چوب و چاقو به سمت بازیکنان و کادر فنی تیم مهمان حمله ور شدند که در این بین سعید بلبل آبادی سرمربی تیم گیلان از ناحیه صورت دچار مصدومیت شدید شد.

نکته جالب اینکه داور و ناظران این دیدار چند دقیقه قبل از وقوع این درگیری سالن محل برگزاری مسابقه را به مقصد فرودگاه ترک کرده بودند و این اتفاقات را ندیدند. اما در سالن فرودگاه آنها با بازیکنان تیم گیلانی مواجه شدند و در جریان ماجرا قرار گرفتند.

این برای نخستین بار نیست که هواداران تیم بسکتبال تراکتورسازی سنندج باعث ایجاد درگیری و نزاع می شوند. سال گذشته نیز زمانی که تیم تراکتورسازی با نفت امیدیه اهواز روبرو شد هواداران تیم سنندجی با مهمان اهوازی خود برخوردی اینچنینی داشتند.

بروز اتفاقات مشابه این در شهرهای گرگان و شهرکرد باعث شد تا پیش از آغاز مسابقات بسکتبال لیگ برتر و دسته اول باشگاه های کشور رئیس فدراسیون بسکتبال به این تیم ها اولتیماتوم دهد که در صورت تکرار این درگیری ها از برگزاری بازیهای خانگی محروم خواهند شد.

روز گذشته همچنین دیدارهای در چارچوب هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است :

* راه آهن تهران 77 - تربیت بدنی گیلان 53

* اسد آباد همدان 57 - شهید همت شهرکرد 74

* هیئت بسکتبال کرمان 59 - مشهد 86

* زغال سنگ البرز شرق شاهرود 77- هیئت بسکتبال قزوین 66

* حفاری اهواز 78 - لوله سبز شیراز 77

* پرسپولیس بهبهان 56 - نفت ارومیه 80