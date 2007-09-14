شرکت 300 چشم پزشک ایرانی در کنگره چشم پزشکی استکهلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل بخش مطبوعات سفارت ایران در سوئد، بیش از 300 تن از چشم پزشکان ایرانی در کنگره بین المللی چشم پزشکی اروپا (ESCRS) که از تاریخ 17 الی 21 شهریورماه ( 12- 8 سپتامبر ) در استکهلم برگزار شد شرکت کردند.

در این کنگره 33 مقاله به صورت سخنرانی از سوی چشم پزشکان ایرانی در معرفی دستاوردهای علمی و نوین چشم پزشکی ایران ارائه شد که مورد استقبال دیگر شرکت کنندگان قرار گرفت .

تعدادی از رؤسا و اساتید برجسته دانشگاههای علوم پزشکی ایران ضمن شرکت در این کنگره در ضیافت شام سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم شرکت کردند.