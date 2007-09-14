حذف سه صفر پولی ملی موضوع حاد اقتصاد کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر ، سید حمید پور محمدی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان حسابرسی در جمع خبرنگاران گفت: طرح حذف سه صفر از واحد پول کشور مثل هر طرح کارشناسی دیگر یا هر پیشنهادی که مطرح می شود توسط ساز و کارهای کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد .

معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: از سویی به دلیل اینکه این موضوع در مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی مطرح شد، رئیس جمهوری دستور بررسی آن را صادر کرد ، بنابراین این موضوع توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بررسی می شود.

وی با بیان اینکه این موضوع نسبت به مسائل جاری موضوعی کم اهمیت تر از آن است که رسانه ها تا این حد به آن می پردازند، تصریح کرد: پر اهمیت تر از این موضوع َآغاز به کار رئیس کل جدید بانک مرکزی است که رسانه ها باید برنامه های رئیس کل جدید را گرفته و آن را نقد کنند، بررسی تحول شرکت‌های بیمه ، موضوعات برنامه های مجلس با آغاز به کار مجدد آن نیز از دیگر موضوعات پراهمیت روز است که رسانه های می توانند به آن پردازند.

پور محمدی ادامه داد: انجام کار کارشناسی به این معنی است که تا نتیجه آن حاصل نشده نسبت به هر گونه اظهار نظر پرهیز شود ، بنابراین وزارت اقتصاد تا آثار وتبعات این طرح کاملا مشخص نشود از هر گونه اظهار نظری نفیعا و اثباتا خودداری می کند.

وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد نیز همچون پیشنهادات دیگری است که روزانه مطرح می شود اما این پیشنهاد در بررسی ها جزو پیشنهادات درجه یک طبقه بندی نمی شود و جزو پیشنهادات معمول است ولی به دلیل دستور رئیس جمهوری پیگیری می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: این موضوع بحث حاد اقتصاد مملکت ما نیست که رسانه ها تا این حد آن را پیگیری می کنند.