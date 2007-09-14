تشکیل کمیسیون ویژه صادرات غیرنفتی در دولت

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر گفت: در راستای جلوگیری از ایجاد وقفه در تصمیم گیری های مربوط به صادرات غیرنفتی کشور و در پی انحلال شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور و ادغام آن در چندین شورای دیگر، کمیسیون ویژه صادرات غیرنفتی زیر نظر وزیر بازرگانی تشکیل می شود.

وی تصریح کرد: با تشکیل این کمیسیون، موضوعات مربوط به صادرات که قابلیت تفویذ اختیار برای تصمیم گیری از سوی رئیس جمهوری را به اعضای این کمیسیون دارند، در آنجا تصمیم گیری می شود و تنها موضوعاتی که واقعا نیاز به تشکیل جلسه شورا را دارند جهت تصمیم گیری به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارجاع داده می شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در آخرین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی که در تاریخ اول خردادماه جاری برگزار شد، 17 موضوع منتظر تصمیم گیری در شورای مذکور وجود داشت که با توجه به تایید اهمیت موضوع از سوی رئیس جمهوری، قرار بود معاون اول رئیس جمهوری جلسات را با اعضای شورای عالی صادرات برگزار کنند که موضوع ادغام شوراها پیش آمد.

غضنفری گفت: هم اکنون موضوعات بسیاری در حوزه صادرات غیرنفتی منتظر تشکیل جلسات تصمیم گیری هستند.

