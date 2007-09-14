نبیه بری واکنش گروه 14 مارس به ابتکار خود را اهانت به ملت لبنان توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، "نبیه بری" شب گذشته با اشاره به موضعگیری اخیر گروه 14 مارس درقبال طرح ابتکاری وی برای حل مسئله انتخابات ریاست جمهوری گفت که این عکس العمل گروه 14 مارس درواقع پاسخی به طرح پیشنهادی وی به شمارنمی آید.

نبیه بری با تاکید بر پایبندی به سخنان اخیرش در بعلبک، تصریح کرد: بیانیه گروه 14 مارس در واقع پیام تسلیت به ملت لبنان است.

وی درتاریخ 31 ماه گذشته میلادی(9 شهریور) درمراسمی که دربعلبک به مناسبت فرا رسیدن بیست ونهمین سالروز ربوده شدن امام موسی صدر برگزارشد، پیشنهاد داد: گروه های مخالف با دولت سنیوره تا پیش ازبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری از خواسته خود یعنی تشکیل دولت وحدت ملی دست بردارند و درمقابل رئیس جمهوری لبنان براساس حد نصاب دوسوم اعضای پارلمان لبنان یعنی رئیس جمهوری مورد توافق همه گروه ها انتخاب شود.

رئیس پارلمان لبنان درگفتگو با شبکه "ال بی سی" لبنان گفت : درصورتی که در روزهای آتی توافقاتی درباره رئیس جمهوری آتی به دست نیاید، نگرانی درباره بروز اختلافات و چند دستگی درلبنان وجود خواهد داشت.

"نبیه بری" خاطر نشان کرد : پناه بردن گروه حاکم در ده روز پایانی دوره ریاست جمهوری امیل لحود به انتخاب رئیس جمهور جدید براساس نصف به اضافه یک منجر به بروز چند دستگی خواهد شد.

گروه 14 مارس چهارشنبه 21 شهریور، پس ازتشکیل جلسه درمنزل امین جمیل رئیس جمهوری اسبق لبنان درشرق بیروت با صدور بیانیه ای، با استقبال از اصل توافق بر اساس ابتکار نبیه بری، براهمیت گفتگو به عنوان تنها راه نجات لبنان ازبحران سیاسی کنونی تاکید کردند.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است : ما باید بدون هرگونه سلاح، تهدید و دلیلی وارد گفتگو شویم و بدون پافشاری بر حد نصاب دوسوم یا حد نصاب نصف به علاوه یک؛ به یک تفاهم برای انتخابات ریاست جمهوری دست یابیم.