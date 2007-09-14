جشن هشتاد سالگی گونترگراس در زادگاهش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از Afp لهستان، گونترگراس ماه آینده برای شرکت در مراسم تولد و تجلیل از آثارش به زادگاه خود در "گدانسک" لهستان می رود.

شهرداری این شهر اعلام کرده است: گراس بین روزهای 4 تا 6 اکتبر در شهر "گدانسک" که سابقا بندر آزاد دانزیگ بود، خواهد حضور می یابد. در طول مدت حضور او در شهر برنامه ها، رویدادها و نمایشگاه های مختلفی برگزار خواهد شد و گروه های مختلف هنری نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

یکی از این برنامه ها اجرای نمایشی "طبل حلبی" رمان معروف گونترگراس است که حوادث آن در دانزیگ اتفاق می افتد و نمونه یکی از آثار زیبای ادبیات آلمان پس از جنگ به حساب می آید. همچنین فیلمی که در دهه 70 از روی این رمان ساخته شده در مراسمی به نمایش درمی آید.

قرار است مقامات بلندپایه آلمان و لهستان هم در این مراسم ها شرکت کنند.