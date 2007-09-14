تکنیک نشان گذاری پروتئین ها با استفاده از نقاط کوانتومی نانویی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه پزشکی هاوراد هیوز و مدرسه پزشکی دانشگاه نیویورک که نتایج بررسی های خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا" منتشر کرده اند، تکنیکی را برای نشان گذاری پروتئین ها با استفاده از "نقاط کوانتومی" ارائه کرده اند.

درحقیقت ایده استفاده از مولکول های فلورسانت برای درک چگونگی حرکت و عکس العمل مواد مختلف، متد جدیدی نیست.

اما در این تکنیک جدید از نقاط کوانتومی استفاده می شود. نقاط کوانتومی، نانوساختارهای نیمه شرطی هستند که نور را گسیل می کنند.

این محققان برای اولین بار موفق شدند از این سیگنال های درخشان به عنوان نشان گذارهای بیولوژیکی برای ردیابی نوعی پروتئین در سلولهای زنده استفاده کنند.

نقاط کوانتومی از طریق پیوندهای شیمیایی کوالانسی این سیگنال های درخشان را گسیل می کنند.

پیوندهای کوالانسی به پیوندهایی گفته می شود که در آنها دو اتم، الکترون های خود را به اشتراک می گذارند.

این تکنیک دو امتیاز دارد، اول اینکه نقاط کوانتومی نسبت به مولکول های فلورسانت فعلی نور بیشتری ساطع می کنند و دوم اینکه پیوندهای کوالانسی با ثبات تر هستند و بنابراین بسیار آسانتر پروتئین ها و سلولها را دریک زمان طولانی ردیابی می کنند.

به گفته این محققان، این تکنیک لنفوسیت ها را درحالی که در یک موش زنده به داخل یک گره لنفاوی حرکت می کردند، مکان یابی کرده است.

تشخیص واکنش ها و فعالیت های پروتئین ها در داخل محیط فیزیولوژیکی آنها برای شناخت بهتر مکانیزم های مولکولی بر پایه پاسخ های ایمنی بسیار مهم است.