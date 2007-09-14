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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۳۲

/ اختصاصی مهر /

کدخدایی رابط شورای نگهبان با خانه احزاب شد

کدخدایی رابط شورای نگهبان با خانه احزاب شد

دبیر اجرایی خانه احزاب اعلام کرد: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به منظور پیگیری موضوعات مورد نظر احزاب در بحث انتخابات، به عنوان رابط به کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب معرفی شده است.

احمد شمس دبیراجرایی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این خبر گفت: علی اکبرمرتضوی کیاسری رئیس، احمد حکیمی پور نایب رئیس کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب و بنده ظرف 10 الی 15 روز آینده با سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی دیدار خواهیم کرد و تلاش می کنیم تا موضوع زمان بندی دیدارها با وی را مشخص کنیم..

شمس با بیان اینکه خانه احزاب موضوع دیدار با مدیرکل انتخابات وزارت کشور را نیز در دستور کار خود دارد، تصریح کرد: با توجه به جابجایی که در وزارت کشور در حال انجام است، با مدیرکل جدید این وزارتخانه در خصوص انجام آزمایشی انتخابات مکانیزه در مجمع عمومی خانه احزاب، دیدار خواهیم کرد.

کد مطلب 551801

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