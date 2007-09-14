کدخدایی رابط شورای نگهبان با خانه احزاب شد

احمد شمس دبیراجرایی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این خبر گفت: علی اکبرمرتضوی کیاسری رئیس، احمد حکیمی پور نایب رئیس کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب و بنده ظرف 10 الی 15 روز آینده با سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی دیدار خواهیم کرد و تلاش می کنیم تا موضوع زمان بندی دیدارها با وی را مشخص کنیم..

شمس با بیان اینکه خانه احزاب موضوع دیدار با مدیرکل انتخابات وزارت کشور را نیز در دستور کار خود دارد، تصریح کرد: با توجه به جابجایی که در وزارت کشور در حال انجام است، با مدیرکل جدید این وزارتخانه در خصوص انجام آزمایشی انتخابات مکانیزه در مجمع عمومی خانه احزاب، دیدار خواهیم کرد.