دخالتهای وزارت کشور و راهنمایی و رانندگی عامل سرگردانی 2500 راننده تاکسی

حسین تیموری کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد : این افراد متقاضی دریافت تاکسی از شرکت های خصوصی بوده اند اما کوتاهی های اتحادیه تاکسیرانی وزارت کشور ، وزارت صنایع و معادن و شرکت ایران خودرو در این راستا منجر به عدم تحقق وعده ها شده است .

وی درباره سخن روز گذشته نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دخالت های وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی درامور سازمان تاکسیرانی شهر تهران و نابسامانی های پیش آمده در این خصوص یاد آورشد : این دخالت ها تاکنون منجر به ارئه نشدن کارت سوخت به حدود 2500 تاکسی پلاک موقت شده است.

تیموری گفت : این امر پیامدهای دیگری هم برای سازمان تاکسیرانی به دنبال داشته که ارائه نشدن کارت سوخت افراد مذکور تنها یکی از موارد آن است .

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران همچنین از برگزاری جلسه امروز در بررسی وضعیت سوخت ، خدمات رسانی به سازمان تاکسیرانی ( تاکسی های خطی ، گردشی ،پلاک موقت ، وانت بارها ، آژانس ها و خودروهای ون) خبر داد .

وی اظهار داشت: بر اساس بررسی های نمایندگان و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مشکل سوخت گاز بیش از 12 هزار تاکسی پایتخت به زودی حل می شود.