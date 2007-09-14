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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

سوء مصرف و کیفیت پایین از تبعات قیمت ارزان دارو در ایران

سوء مصرف و کیفیت پایین از تبعات قیمت ارزان دارو در ایران

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: ارزان بودن قیمت دارو در ایران باعث سوء مصرف آن در کشور شده است.

دکتر مسعود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با نگاهی به قیمت دارو در ایران و کشورهای همسایه، خیلی راحت می توان متوجه شد که دارو در کشور ارزان است.

وی با انتقاد از اینکه در سالهای گذشته مرتب مردم را تشویق به مصرف جنس ارزان کرده ایم، افزود: اما هیچ وقت راجع به نحوه ارائه خدمات و ایجاد رقابت که منجر به کیفیت محصولات می شود، صحبت نکرده ایم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: ضرر و زیان هایی که از ارزان فروشی دارو، متوجه جامعه می شود به مراتب سنگین تر از منافعی است که به دنبال آنها هستیم.

امینی؛ وادرات دارو به قیمت گزاف و فروش ارزان آن در داخل را، عامل قاچاق دارو به خارج از کشور دانست و گفت: سوء مصرف ناشی از ارزان بودن دارو در کشور، باعث شده که میلیون ها تن دارو بدون مصرف در منازل بماند.

وی همچنین از نبود رقابت در بین شرکت های داروسازی انتقاد کرد و افزود: شرکت های داروسازی از ضعف مفرط در صحنه ملی، منطقه ای و جهانی رنج می برند.

امینی اظهار داشت: قیمت دارو باید واقعی شود و از سوی دیگر، حمایت بیمه ها نیز واقعی شود تا مردم متضرر نشوند.

کد مطلب 551804

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