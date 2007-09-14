بیمه مکمل درمان پاسخگوی نیازهای واقعی معلولان نیست

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص بیمه مکمل معلولان، افزود: بیمه مکمل معلولان برای استفاده آنان تا سقف محدودی در نظر گرفته شده است در حالی که هزینه یک عمل جراحی " اسپیلنت " 5 یا 6 میلیون تومان خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد : استفاده از وسایل و تجهیزات توانبخشی مورد نیاز معلولان مانند پروتز، ویلچر ، عصا و... هزینه سرسام آوری را به آنان تحمیل می کند در صورتیکه هیچ یک از خدمات بیمه ای در قبال خرید این وسایل ، تعهدی ندارند.

رئیس انجمن حمایت از معلولان تاکید کرد: در سایر کشورها تمامی خدمات و تجهیزات توانبخشی معلولان توسط بیمه ها انجام می شود در حالی که در کشور ما اینگونه نیست.

محمود نژاد گفت: با توجه به اینکه معلولان دارای مشکلات و نیازهای بسیاری هستند به همین دلیل سازمان بهزیستی باید اقدامی انجام دهد تا این افراد بتوانند حداقل تجهیزات توانبخشی خود را از طریق بیمه مکمل فراهم کنند.

وی ادامه داد : همچنین سقف در نظر گرفته شده بیمه مکمل برای معلولان باید افزایش پیدا کند درغیر اینصورت وجود این بیمه هیچ فایده ای برای آنان ندارد .