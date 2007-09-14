بررسی تبعات احداث کنارگذر در تالاب انزلی از سوی بازرسان رئیس جمهور

مهندس الله قلی جعفری در گفتگو با خبرگار مهر، به بازدید نمایندگان رئیس جمهور از مکان اجرای طرح ایجاد کنار گذر در کنار تالاب انزلی اشاره کرد و گفت : نمایندگان رئیس جمهور هفته گذشته با حضور در منطقه ، تبعات ایجاد این کنار گذر در کنار تالاب انزلی را مورد بررسی قرار دادند.

وی تصریح کرد : بنا شده نمایندگان، تمامی موارد را مورد ارزیابی قرار دهند و نظر خود را در ارتباط با احداث و یا تغییر مسیر این کنار گذر اعلام کنند.

معاون اداره حفاظت محیط زیست استان گیلان، با انتقاد از گفته های برخی نمایندگان مجلس که عنوان کرده اند ایجاد کنار گذر باعث احیاء تالاب می شود گفت : در ارتباط با مسائل زیست محیطی بدون داشتن تخصص نمی توان اظهار نظر نمود و در این مورد نیز کارشناسان مسئول باید نظر خود را عنوان کنند.

جعفری اظهار داشت : مسئولان و کارشناسان سازمان بارها در ارتباط با تاثیرات منفی که به دنبال ایجاد کنار گذر برای تالاب انزلی بوجود می آید تذکر داده اند بنابراین انتظار می رود نظر نمایندگان رئیس جمهور نیز بر تغییر مسیر این کنار گذر باشد.

وی از برگزاری جلسه ای در هفته آینده در تهران جهت بررسی این موضوع خبر داد و گفت : هفته آینده جلسه ای با حضور رئیس سازمان محیط زیست و نمایندگان رئیس جمهور و همچنین نمایندگان وزارت راه برگزار می گردد و تکلیف ایجاد کنار گذر مشخص خواهد شد.