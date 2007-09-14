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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

برای دیدار با راه آهن ؛

تمرینات پرسپولیس در کمپ تیم های ملی برگزار می شود

تمرینات پرسپولیس در کمپ تیم های ملی برگزار می شود

با نظر کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، تمرینات این تیم برای بازی روز یکشنبه برابر راه آهن در کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  با توجه به ساعت برگزاری بازی های فوتبال لیگ برتر در ماه مبارک رمضان و انجام این بازی ها بعد از اذان مغرب، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم به تغییر ساعت تمرینات و مهیا شدن شرایط تمرین در زیر نور پرژکتور گرفتند که این مهم با پیگیری حبیب کاشانی محقق شد.

به این ترتیب و با پیگیری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و مساعدت و همکاری رضا افتخاری نایب رییس فدراسیون فوتبال و مسوولان مجموعه ورزشی آزادی تمرینات این تیم روزهای جمعه و شنبه در کمپ تیم های ملی فوتبال و زیر نور برگزار خواهد شد .

پیش از این قرار بود تمرینات تیم پرسپولیس پیش از غروب آفتاب در زمین چمن مجموعه ورزشی نفت در تهرانسر برگزار شود.

کد مطلب 551808

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