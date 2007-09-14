تمرینات پرسپولیس در کمپ تیم های ملی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ساعت برگزاری بازی های فوتبال لیگ برتر در ماه مبارک رمضان و انجام این بازی ها بعد از اذان مغرب، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم به تغییر ساعت تمرینات و مهیا شدن شرایط تمرین در زیر نور پرژکتور گرفتند که این مهم با پیگیری حبیب کاشانی محقق شد.

به این ترتیب و با پیگیری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و مساعدت و همکاری رضا افتخاری نایب رییس فدراسیون فوتبال و مسوولان مجموعه ورزشی آزادی تمرینات این تیم روزهای جمعه و شنبه در کمپ تیم های ملی فوتبال و زیر نور برگزار خواهد شد .

پیش از این قرار بود تمرینات تیم پرسپولیس پیش از غروب آفتاب در زمین چمن مجموعه ورزشی نفت در تهرانسر برگزار شود.

