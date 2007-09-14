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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۴۹

آمریکا استراتژی براندازی نرم را عملیاتی کرده است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل اطلاعات مازندران با اشاره به اینکه اختلال در کانون ارزشمند خانواده ایرانی از اهداف غرب است، اظهار داشت: امریکا براندازی نرم را به عنوان استراتزی اصلی در براندازی ایران اسلامی عملیاتی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حکیمی پیش از ظهر امروز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه ساری درمصلای جمعه شهرستان ساری افزود: در اکثر کشورهای غربی بنیان خانواده وجود ندارد و غرب تلاش گسترده ای را برای متلاشی کردن کانون ارزشمند خانواده آغاز کرده است.

این مسئول اذعان داشت: آمریکا دیگر با سلاح گرم و ابزار جنگ قصد براندازی ایران اسلامی را ندارد بلکه با براندازی نرم و تهاجم فرهنگی قصد از بین بردن ارزش ها و جوانان دینی و ارزشی کشور را دارد.

حکیم با بیان اینکه آمریکا وکشورهای استعمارگر با هزینه های دهها میلیون دلاری درصدد از بین بردن باورهای دینی واعتقادات جوانان ما هستند، یادآور شد: خانواده ها باید با انحرافات فکری مبارزه کنند .

مدیرکل اطلاعات مازندران با اشاره به اینکه فرقه های شبه عرفانی در مازندران زیاد شده است، تصریح کرد: متاسفانه برخی اساتید دانشگاه و دانشگاهیان به عنوان مریدان این فرقه ها شناسائی شدند.

وی با اشاره به توانمندی های ایرانی اسلامی در دستیابی به انرژی هسته ای یادآور شد: امروز ایران جز 9 کشور برتر دنیا از نظر بهره گیری از آب سنگین است.

این مسئول ادامه داد: آمریکائی که در دنیا و عراق ادعای زومداری و استکبار ستیزی کرده بود امروز در محضر بزرگان شیعه سر تعظیم فرود آورده و این نشان از حضور، عظمت و اقتدار ایران اسلامی وعلمای شیعی در جهان است.

حکیم در پایان تاکید کرد: ملت اسلامی ایران دینداراست و جامعه سالم، دیندار و حامی ارزش های دینی ومدافع حقوق بشر در جهان سرافراز است.

کد مطلب 551809

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