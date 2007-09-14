حجت الاسلام علی اکبر مرتضوی کیاسری رئیس کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب اظهار داشت: نهادینه کردن فرهنگ تحزب هدف ماست و به طور طبیعی خانه احزاب نیز اهداف خود را دنبال خواهد کرد.

تشکیل احزاب یک اصل مورد تاکید قانون اساسی

وی با اشاره به سخنان دکتر احمدی نژاد افزود: اظهار نظر از سوی بالاترین و پائین ترین شخصیت به عنوان یک دیدگاه برای همه محترم است، اما این نظر در جایگاه خود باید مورد ارزیابی قرار بگیرد تا با مفاد مطرح در قانون اساسی نیز منطبق باشد.

مرتضوی کیاسری ادامه داد: تشکیل احزاب در اول انقلاب به عنوان یک اصل از اصول مورد نظر قانون گذار در قانون اساسی گنجانده شده است و به عنوان یک متمم هم نیست که بگوئیم پس از مدتی قانونگذار به این نتیجه رسیده که این مورد هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

مشروعیت فعالیت احزاب منوط به نظر اشخاص نیست

رئیس کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب اظهار داشت: باید دید، احمدی نژاد از چه زاویه ای موضوع احزاب را مورد بررسی قرار داده چراکه اساسا خط قرمز کشیدن روی احزاب ممکن نسیت زیرا در آن صورت باید روی یکی از اصول قانون اساسی خط کشید.

مرتضوی کیاسری با بیان اینکه مشروعیت فعالیت احزاب، منوط به نظر اشخاص نمی شود، خاطرنشان کرد: این امر می‌تواند دربرگیرنده افراد از صدر تا ذیل باشد.

وی متذکر شد که تضعیف احزاب حتی می تواند به معنای تضعیف قانون اساسی تلقی شود.