رویارویی با هامبورگ برایم دشوار است / بعید می دانم در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنم

مهدی مهدوی کیا با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: بازی با هامبورگ مسابقه ای دشوار برای تیم ماست، از آن جهت که هر دو تیم با هفت امتیاز رده های چهارم و پنجم جدول را به خود اختصاص داده اند و قطعا در بازی فردا به دنبال سه امتیاز بازی هستند.

وی با اشاره به شروع خوب دو تیم اینتراخت و هامبورگ در فصل جدید مسابقات بوندس لیگا گفت: با این شرایط باید هامبورگ را شکست دهیم تا ضمن تداوم پیروزی های خود اختلاف امتیازات مان را با صدر جدول حفظ کنیم.

بازیکن پیشین تیم فوتبال هامبورگ در پاسخ به این سئوال که " از رویارویی با تیم پیشین خود چه احساسی دارد؟"، گفت: برای من یک حسن است که اولین بازی خود مقابل هامبورگ را در فرانکفورت انجام می دهم. با تمام علاقه ام به هامبورگ و اینکه هشت سال برای این تیم بازی کردم قطعا فردا تلاش می کنم تا اینتراخت با پیروزی زمین مسابقه را ترک کند.

مهدوی کیا با تشریح عملکرد خود در فصل جدید بوندس لیگا گفت: به واسطه همراهی تیم ملی در مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا در تمرینات بدنسازی تیم فوتبال اینتراخت حضور نداشتم و به همین خاطر با بازیکنان تیم هماهنگ نیستم. از بازی هفته دوم نیز با توجه به نیاز تیم و غیبت بازیکن جناح راست خط دفاعی در این پست بازی کردم که باعث شد کمتر کارم به چشم بیاید.

وی با تاکید بر این نکته که "عملکردش در تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت باید بهتر از این باشد که تا به امروز ارائه کرده است"، گفت: برای رسیدن به این هدف باید زمان داشته باشم. همانطور که گفتم با تیم زیاد هماهنگ نیستم و فرصت لازم است تا این هماهنگی به وجود آید.

بازیکن ایرانی تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت در پاسخ به این پرسش که "آیا سرمربی این تیم از عملکرد وی در فصل جاری بوندس لیگا رضایت دارد؟"، گفت: اینکه تیم ما توانسته ایم شروع خوبی در مسابقات بوندس لیگا داشته باشیم باعث می شود تا سرمربی تیم نیز از عملکرد بازیکنان اصلی رضایت داشته باشد. فکر می کنم فونکل از کار من نیز راضی باشد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به روزهای فیفا برای برگزاری بازی های ملی گفت: در این روزها همه تیم ها برنامه دارند و در صدد برگزاری بازی های دوستانه هستند. تیم هایی که با ایران در مسابقات جام ملت های آسیا حضور داشتند نیز با حریفان مطرح بازی می کنند اما ما با توجه به شرایط خاص فوتبال کشورمان نمی توانیم از این فرصت ها استفاده کنیم. باید هرچه زودتر رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شود تا شاید با این کار فوتبال کشورمان سروسامان پیدا کند.

وی در پاسخ به این سئوال که " آیا در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای انتخاب رئیس این فدراسیون شرکت خواهد کرد؟"، گفت: هنوز به من رسما اعلام نشده است که باید در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنم. مطئنا اگر زمان انتخابات با تمرینات و بازی های اینتراخت تداخل نداشته باشد در مجمع فدراسیون شرکت می کنم. البته با توجه به برنامه کاری ما در تیم اینتراخت بعید می دانم این فرصت را داشته باشم که با سفر به ایران در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنم.