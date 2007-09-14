نویسنده زن پاکستانی برنده جایزه "نیو رایتینگ ونچر" شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، از میان هشت نویسنده زن و تنها یک نویسنده مرد که به مرحله نهایی این جایزه راه یافتند، نفرات برتر در بخش های رمان، شعر و غیر داستانی شناخته شدند که "ازمر دار" نویسنده پاکستانی موفق شد جایزه رمان را از آن خود کند.

همچنین "جما بورگ" برنده جایزه بخش شعر و "سوزان جووینسون" انگلیسی برنده جایزه بخش غیر داستانی شدند.

این جایزه امسال نیز به بهترین آثار چاپ نشده در سه بخش فوق جایزه ای نقدی به مبلغ 3000 پوند اعطا کرد. مسئولان جایزه قرار است شرایط چاپ کارهای برتر را هم فراهم آورند.

"نیو رایتینگ ونچر" (مشارکت نوشتارهای نو) از دو سال پیش به منظور کشف و پرورش استعدادهای نهفته از سوی شورای هنری انگلیس تاسیس شده است.