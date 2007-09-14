سلیقه "این چند نفر"

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین جشن خانه سینما یا جشن بزرگ سینمای ایران با معرفی برگزیدگان خود روز سه شنبه بیستم شهریورماه در مجموعه سعدآباد به پایان رسید. این جشن در مقاطع مختلف از تشکیل ستاد، انتخاب داوران صنوف سینمایی، آغاز و پایان داوری، برگزاری جشن های جنبی و ... همواره خبرساز بود و منتقدان یازدهمین جشن تیغ تیز انتقادات خود را همواره با مدارک مستدل مطرح کردند و البته متولیان جشن هم همواره نگاه سلیقه ای و دیدگاه خود را تحویل دیگران دادند.

در ارزیابی نامزدهای رشته های 16 گانه سینما به این وجه پرداختیم که تخصیص کمیت 52 فیلم مورد داوری قرار گرفته بیش از هر چیز اعلام رقمی برای محاسبات آماری و ثبت شدن در تاریخ است که برگزارکنندگان این جشن همواره اصرار به این نکته داشتند تا به گونه ای جشن یازدهم را از دوره های پیش و پس متمایز کنند. البته این تمایز در جهتی متفاوت خود به خود انجام شد و جشن یازدهم را بدل به جنجالی ترین دوره در کلیه مراحل از ابتدا تا انتها نمود.

در ارزیابی نامزدهای جشن خانه سینما با مقایسه نامزدهای این جشن با جشنواره فیلم فجر اعلام کردیم که نامزدهای هر دو از یک فهرست مشترک خارج شده اند و فیلم هایی که در جشن خانه سینما اضافه بر سازمان نسبت به فجر انتخاب شده اند، بیشتر تک جرقه هایی برای خالی نبودن عریضه هستند که معرفی برگزیدگان بر این وجه صحه گذاشت.

حضور "پرونده هاوانا" در نامزدهای بهترین طراحی صحنه و لباس، "ژانی گه ل" در نامزدهای بهترین موسیقی متن، "قاعده بازی" در نامزدهای بهترین چهره پردازی همان قدر نمایشی و فرمایشی بود که یادداشت رسمی دبیر جشن برای رفع این اشتباه که کارن همایونفر برای فیلم موسیقی "ژانی گه ل" نامزد شده است.

با یک نگاه کوتاه به برگزیدگان یازدهمین جشن خانه سینما و مقایسه آن با برگزیدگان بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر این وجه برجسته می شود که بین این دو فهرست با وجود مشترک بودن فیلم های مورد داوری قرار گرفته، فقط برگزیدگان دو رشته مشترک هستند. حمید خضوعی ابیانه برای فیلمبرداری "پابرهنه در بهشت" و باران کوثری برای فیلم "خون بازی" البته با این توضیح که کوثری در جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن را برای دو فیلم "خون بازی" و "روز سوم" برده بود.

در این میان آنچه دوباره موکد می شود نگاه حذف و اضافه ای برگزارکنندگان جشن بزرگ سینمای ایران به فهرست کاندیداها و به گفته دیگر بذل توجه به آثار و افرادی است که در فجر مورد بی مهری یا بی توجهی قرار گرفتند. حال این بذل توجه با کاندیدا کردن یک فیلم در 14 رشته برجسته می شود که در نهایت منجر به برنده شدن دو جایزه می شود و زمانی هم با توجه به آثاری که تنها یک کاندیدا داشتند و جشن را دست خالی ترک نکردند.

بهترین فیلم

در جشنواره فیلم فجر سه فیلم "اتوبوس شب" به تهیه کنندگی مهدی همایونفر، "روز سوم" به تهیه کنندگی علیرضا جلالی و "مینای شهر خاموش" به تهیه کنندگی امیرشهاب رضویان نامزد بهترین فیلم شدند. در جشن خانه سینما هم پنج فیلم "اتوبوس شب" به تهیه کنندگی مهدی همایونفر، "قاعده بازی" به تهیه کنندگی احمدرضا معتمدی، "پاداش سکوت" به تهیه کنندگی محسن علی اکبری، "خون بازی" به تهیه کنندگی جهانگیر کوثری و رخشان بنی اعتماد و "روز سوم" به تهیه کنندگی علی جلالی نامزد شدند.

انتخاب "اتوبوس شب" به عنوان بهترین فیلم جشن خانه سینما و "روز سوم" به عنوان بهترین فیلم جشنواره فجر که هر دو آثاری دفاع مقدسی اما با دو خاستگاه و نگاه مختلف به دفاع مقدس هستند به خوبی ایدئولوژی پشت شکل گیری این دو مراسم را برجسته می کند. یکی با نگاهی خاکستری و نوعی همه شمول به وجوه تاریک و روشن جنگ و دیگری با نگاهی شعاری حماسی یا به گفته دیگر تبلیغاتی به جنگ.

"اتوبوس شب" به خاطر مستقل بودن و نگاه واقعگرا، آرام و در عین حال جسورانه ای که به جنگ دارد و در پی کنکاش دغدغه های سربازان عراقی برمی آید، دستاویز خوبی برای برگزارکنندگان جشن خانه سینما بود که اصرار داشتند خود را مستقل جلوه دهند.

"اتوبوس شب" پوراحمد به کمک جشن خانه سینما می‌آید

بهترین کارگردانی

در جشنواره فیلم فجر پنج فیلم "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد، "پابرهنه در بهشت" بهرام توکلی، "مینای شهر خاموش" امیرشهاب رضویان، "اقلیما" محمدمهدی عسگرپور و "روز سوم" محمدحسین لطیفی نامزد بهترین کارگردانی شدند. در جشن خانه سینما پنج فیلم "پاداش سکوت" مازیار میری، "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد، "آن سه" نقی نعمتی، "پابرهنه در بهشت" بهرام توکلی و "خون بازی" رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب نامزد شدند.

رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب برای کارگردانی "خون بازی" در جشن خانه سینما و امیرشهاب رضویان برای کارگردانی "مینای شهر خاموش" و محمدحسین لطیفی برای "روز سوم" در جشنواره فیلم فجر برگزیده شدند. نکته جالب اینکه برگزیده هر دو جشن در فهرست نامزدهای جشن دیگر هیچ حضوری ندارد.

بهترین فیلمنامه

در جشنواره فیلم فجر با ذکر ضعیف بودن روند کلی فیلمنامه نویسی در این دوره تنها دو فیلمنامه "خون بازی" به نویسندگی رخشان بنی اعتماد، فرید مصطفوی، محسن عبدالوهاب و نغمه ثمینی و "روز سوم" به نویسندگی مهدی سجاده چی نامزد بهترین فیلمنامه شدند. در جشن خانه سینما در رویکردی متضاد پنج فیلمنامه "پابرهنه در بهشت" بهرام توکلی، "روز برمی‌آید" سعید شاهسواری و بیژن میرباقری، "خون بازی" رخشان بنی اعتماد، فرید مصطفوی و محسن عبدالوهاب، "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد و "پاداش سکوت" فرهاد توحیدی نامزد شدند.

کیومرث پوراحمد و حبیب احمدزاده برای فیلمنامه "اتوبوس شب" در جشن خانه سینما و رخشان بنی اعتماد، فرید مصطفوی، محسن عبدالوهاب و نغمه ثمینی برای فیلمنامه "خون بازی" در جشنواره فیلم فجر برگزیده شدند. برگزیده شدن فیلمنامه ای که در فهرست نامزدهای جشنواره فجر هیچ حضوری ندارد، نگاه حذف و اضافه ای داوران این دو جشن را برجسته می کند.

بهترین بازیگر نقش اول مرد



در جشنواره فیلم فجر پوریا پورسرخ برای "روز سوم"، سعید پورصمیمی برای "تک‌درخت‌ها"، بهرام رادان برای "سنتوری"، مسعود رایگان برای "خون بازی" و خسرو شکیبایی برای "اتوبوس شب" نامزد بهترین بازیگر مرد شدند. در جشن خانه سینما هومن سیدی برای "پابرهنه در بهشت"، عزت الله انتظامی برای "مینای شهر خاموش"، خسرو شکیبایی برای "دست‌های خالی"، حامد بهداد برای "روز سوم" و خسرو شکیبایی برای "اتوبوس شب" نامزد شدند.

خسرو شکیبایی برای "اتوبوس شب" در جشن خانه سینما و بهرام رادان برای "سنتوری" در جشنواره فیلم فجر برگزیده شدند. ضمن اینکه شکیبایی هم برای "اتوبوس شب" دیپلم افتخار دریافت کرد. با توجه به حضور نداشتن "سنتوری" در جشن خانه سینما و مشترک بودن شکیبایی در هر دو فهرست برگزیده می توان این انتخاب را از ملاحظه و سیاستگذاری انتخاب ها تا حد زیادی مبرا کرد.

بهترین بازیگر نقش اول زن



در جشنواره فیلم فجر رویا تیموریان برای "گوشواره"، باران کوثری برای "خون بازی" و "روز سوم" و پریوش نظریه برای "تک‌درخت‌ها" نامزد بهترین بازیگر زن شدند. در جشن خانه سینما هم باران کوثری برای "خون بازی" و "روز سوم"، یکتا ناصر برای فیلم "روز برمی آید"، نیکی کریمی برای فیلم "ستاره است" و مریلا زارعی "دست های خالی" نامزد شدند.

کوثری برای فیلم "خون بازی" از جشن خانه سینما و کوثری برای دو فیلم "خون بازی" و "روز سوم" از جشنواره فیلم فجر برگزیده شدند. هر چند لحاظ کردن بازی نه چندان چشمگیر کوثری در "روز سوم" در فجر، حضور درخشان این بازیگر جوان را در "خون بازی" تحت تأثیر قرار داد، ولی برگزیده شدن او فقط برای "خون بازی" به قول خودش مهر تأییدی بر استاندارهای بازیگری اش در "خون بازی" زد.

بهترین فیلمبرداری



در جشنواره فیلم فجر همایون پایور برای "تک‌درخت‌ها"، فرج حیدری برای "قاعده بازی"، حمید خضوعی ابیانه برای "پابرهنه در بهشت"، ابراهیم غفوری برای "روز سوم" و محمود کلاری برای "خون بازی" نامزد بهترین فیلمبرداری شدند. در جشن خانه سینما هم علیرضا زرین دست برای "رئیس"، بایرام فضلی برای "باز هم سیب داری؟"، بهرام بدخشانی برای "پاداش سکوت"، حمید خضوعی ابیانیه برای "پابرهنه در بهشت" و محمود کلاری برای "خون بازی" نامزد شدند.

انتخاب حمید خضوعی ابیانه برای فیلم "پابرهنه در بهشت" در جشن خانه سینما و جشنواره فجر به اضافه جایزه ای برای محمود کلاری فیلمبردار "خون بازی" در فجر، آراء داوران و ارزیابی این رشته تخصصی را واجد امتیازی خاص و دور از حاشیه های مرسوم کرد.

بهترین تدوین



در جشنواره فیلم فجر بهرام دهقانی برای "پابرهنه در بهشت"، محمدعلی سجادی برای "مخمصه"، سپیده عبدالوهاب برای "خون بازی" و فرامرز هوتهم برای "مینای شهر خاموش" نامزدهای بهترین تدوین شدند. در جشن خانه سینما کیومرث پوراحمد و بهرام دهقانی برای "اتوبوس شب"، محمدرضا موئینی برای "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد"، بهرام دهقانی برای "پاداش سکوت"، سپیده عبدالوهاب برای "خون بازی" و بهرام دهقانی برای "پابرهنه در بهشت" نامزد شدند.

دهقانی برای "پابرهنه در بهشت" در جشن خانه سینما و عبدالوهاب برای "خون بازی" در جشنواره فجر انتخاب شدند که البته یک دیپلم افتخار برای سجادی و "مخمصه" در نظر گرفته شده بود. مقایسه این داوری نشان می دهد که داوران این رشته در هر دو گروه بیش از هر چیز به ساختارهای مدرن روایتی که در تدوین برجسته می شود، توجه نشان داده اند و به نوعی تدوین را در برش هایی که مخاطب را به دیدن وادار می کنند و همچنین نوعی درهم آمیختن نماهای مختلف و ریتم به نسبت سریع معنی می کنند.

بهترین موسیقی متن



در جشنواره فیلم فجر داریوش تقی پور برای "مینای شهر خاموش"، کامبیز روشن روان برای "بچه های ابدی"، اردوان کامکار برای "سنتوری" و علیرضا کهن دیری برای "روز سوم" نامزد بهترین موسیقی متن شدند. در جشن خانه سینما کارن همایونفر برای "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد"، داریوش تقی‌پور برای "مینای شهر خاموش"، فردین خلعتبری برای "اتوبوس شب"، پیمان یزدانیان برای "پاداش سکوت" و علی صمدپور برای "پابرهنه در بهشت" نامزد شدند.

کارن همایونفر برای "ژانی گه ل" در جشن خانه سینما و دیپلم افتخار برای کامبیز روش روان برای "بچه های ابدی" در جشنواره فیلم فجر که در فهرست کاندیداهای جشن خانه سینما هیچ حضوری ندارد، نگاه سلیقه ای داوران این بخش را برجسته می کند.

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

در جشنواره فیلم فجر صابر ابر برای "مینای شهر خاموش"، حامد بهداد برای "روز سوم"، مهرداد صدیقیان برای "اتوبوس شب"، جعفر والی برای "پاداش سکوت" و افشین هاشمی برای "پابرهنه در بهشت" نامزد بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شدند. در جشن خانه سینما فرهاد اصلانی و جعفر والی برای "پاداش سکوت"، محمدرضا فروتن و مهرداد صدیقیان برای "اتوبوس شب" و صابر ابر برای "مینای شهر خاموش" نامزد شدند.

صابر ابر برای "مینای شهر خاموش" در جشن خانه سینما و افشین هاشمی برای "پابرهنه تا بهشت" در جشنواره فیلم فجر برگزیده شدند. حضور ابر در فهرست برگزیدگان فجر و حضور نداشتن هاشمی حتی در فهرست برگزیدگان جشن خانه سینما باز هم نگاه حذف و اضافه ای داوران این دو جشن را برجسته و این انتخاب ها را تحت الشعاع قرار می دهد.





بهترین بازیگر زن نقش مکمل

در جشنواره فیلم فجر پانته‌آ بهرام برای "بچه های ابدی"، بیتا فرهی برای "خون بازی" و پریوش نظریه برای "پاداش سکوت" نامزد بهترین بازیگر زن نقش مکمل شدند. در جشن خانه سینما هم بیتا فرهی برای "خون بازی"، پریوش نظریه و سیما تیرانداز برای "پاداش سکوت"، فاطمه گودرزی برای "دست‌های خالی" و پانته‌‌آ بهرام برای "بچه‌های ابدی" نامزد شدند.

سیما تیرانداز برای فیلم "پاداش سکوت" از جشن خانه سینما و "پانته آ بهرام" برای "بچه های ابدی" از جشنواره فجر برگزیده شدند. حضور بهرام در فهرست برگزیدگان جشن خانه سینما و غیبت تیرانداز در فهرست برگزیدگان فجر این داوری را هم متأثر از تحلیل های ارائه شده قرار می کند.

بهترین طراحی صحنه و لباس:



در جشنواره فیلم فجر مهرداد زاهدیان برای "مینای شهر خاموش"، مجید لیلاجی برای "پابرهنه در بهشت"، احمدرضا معتمدی برای "قاعده بازی"، مجید میرفخرایی و محمدرضا شجاعی برای "اخراجی‌ها" و محسن نوری برای "روز سوم" نامزد بهترین طراحی صحنه و لباس شدند. در جشن خانه سینما علی مربی برای "اتوبوس شب"، مجید لیلاجی برای "پابرهنه در بهشت"، امیر اثباتی برای "پاداش سکوت"، ژیلا مهرجویی برای "خون بازی" و ایرج رامین فر برای "پرونده هاوانا" نامزد شدند.

ایرج رامین فر برای "پرونده هاوانا" از جشن خانه سینما و محسن نوری برای "روز سوم" از جشنواره فیلم فجر برگزیده شدند. حضور نداشتن برگزیدگان هر دو جشن در فهرست برگزیدگان دیگری را تحلیل کنید ...

بهترین چهره‌پردازی



در جشنواره فیلم فجر علی سام خواه برای "روز سوم"، سعید ملکان برای "پابرهنه در بهشت" و مهرداد میرکیانی برای "خون بازی" نامزد بهترین چهره پردازی شدند. در جشن خانه سینما مهرداد میرکیانی برای "قاعده بازی"، علی سام خواه برای "روز سوم"، مهرداد میرکیانی برای "ستاره است"، سعید ملکان برای "پابرهنه در بهشت" و مهرداد میرکیانی برای "خون بازی" نامزد شدند.

برگزیده هر دو جشن در فهرست برگزیدگان دیگری حضور دارد.

بهترین صدابرداری

در جشنواره فجر حسن زاهدی و داریوش صادقپور برای "پابرهنه در بهشت"، یداله نجفی برای "خون بازی" و "مینای شهر خاموش" و بهروز معاونیان برای "روز سوم" نامزد بهترین صدابرداری شدند. در جشن خانه سینما یدالله نجفی برای "بچه های ابدی" و "خون بازی"، حسن زاهدی برای "پابرهنه در بهشت"، محمد مختاری برای "اتوبوس شب" و مهران ملکوتی برای "پاداش سکوت" نامزد شدند.

یدالله نجفی برای "خون بازی" از جشن خانه سینما و حسن زاهدی و داریوش صادقپور برای "پابرهنه در بهشت" از جشنواره فجر برگزیده شدند. برگزیده هر دو جشن در فهرست برگزیدگان دیگری حضور دارد.

بهترین صداگذاری میکس

هیئت داوران جشنواره فیلم فجر با توجه به محدود بودن آثار برجسته در بخش بهترین صداگذاری نامزد معرفی نکرد. در جشن خانه سینما مسعود بهنام و حسین ابوالصدق برای "اتوبوس شب"، محمدرضا دلپاک برای "خون بازی"، "قاعده بازی" و "خدا نزدیک است"، سیدمحمود موسوی نژاد برای "پابرهنه در بهشت" نامزد شدند.

مسعود بهنام و حسین ابوالصدق برای "اتوبوس شب" در جشن خانه سینما و محمدرضا دلپاک برای "قاعده بازی" در جشنواره فجر برگزیده شدند. تنها برگزیده فجر در فهرست برگزیدگان جشن خانه سینما حضور دارد.