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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۵۱

بر اساس طرح یک محقق هلندی؛

علائم راهنمایی و رانندگی در بوهم آلمان جمع آوری شدند

علائم راهنمایی و رانندگی در بوهم آلمان جمع آوری شدند

ایده حذف علائم راهنمایی و رانندگی و حرکت بر اساس فلسفه فضای مشترک از سوی محققی هلندی به نام هانس موندمن مطرح شد که این طرح پس از تصویب در اتحادیه اروپا توسط شهردار بوهم آلمان اجرا و به منظور کاهش تصادفات رانندگی تمام علائم راهنمایی و رانندگی از خیابان های این شهر جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروندان و رانندگان شهر بوهم آلمان از این پس تنها براساس  فلسفه "فضای مشترک" و بدن حضور چراغ های سبز و قرمز راهنما و علائم و راهنمایی و رانندگی در خیابان ها تردد می کنند.

اولین هدف از اجرای این طرح کاهش میزان تصادفات رانندگی و روان کردن ترافیک شهری است.

براساس گزارش رویترز، 13 هزار و 500 وسیله نقلیه ای که روزانه در خیابان های این شهر تردد می کنند، از این پس باید چشم در مقابل چشم و تنها با رعایت حق تقدم و استفاده از فضای مشترک رانندگی کنند.

این پروژه برپایه فلسفه فضای مشترک استوار شده است. فلسفه فضای مشترک بیان می کند که هر شهروندی به صورت مستقل آزاد است که درخیابان های شهر خودرو یا دوچرخه خود را حرکت دهد و خود به تنهایی مسئولیت عواقب آن را بپذیرد.

حذف علائم راهنمایی و رانندگی رانندگان را مجبور می کند که با احتیاط بیشتری در خیابان ها تردد کنند. همچنین این مسئله دقت تماس های دیداری و نگاه به اطراف را در گردش ها افزایش می دهد.

کد مطلب 551819

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