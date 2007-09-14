ایران نقش مثبتی در تحولات لبنان ایفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند،"برنار کوشنر" شب گذشته در جمع خبرنگاران در بیروت اظهار داشت: ایران نقش مثبتی در روند تحولات لبنان به ویژه در موضوع ریاست جمهوری داشته است.

وی افزود: نقش ایران بیش از آنکه برخی ها گمان می کنند، مثبت بوده است.

کوشنر پنجشنبه شب وارد بیروت شد و با " نبیه بری" رئیس مجلس، "فواد سنیوره" نخست وزیر و "سعدالدین حریری" رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان (جریان المستقبل) دیدار و درباره اوضاع این کشور به ویژه موضوع انتخابات ریاست جمهوری گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه فرانسه که در ادامه سفر دوره ای خود به کشورهای خاورمیانه به اردن نیز سفر کرده بود، در این کشور درباره وضعیت لبنان گفت: من امیدوارم که لبنانی ها در ابتدا در هر یک از احزاب و سپس به طور دسته جمعی درباره یک کاندیدا برای ریاست جمهوری به توافق برسند.