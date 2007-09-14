اسدالله عسگراولادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روابط تجاری- اقتصادی ایران و چین رضایت بخش است، این درحالی است که با سیاست‌گذاری‌های صحیح در امر مبادلات تجاری دوکشور قطعا می توان به اهداف در نظر گرفته شده برای سال جاری دست یافت.

وی با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده در خصوص بانک‌های چینی و عدم گشایش اعتبارات اسنادی ایران، خاطرنشان کرد: اگرچه مشکلاتی پیش روی تجار ایرانی برای گشایش LC وجود دارد، اما روابط تجاری دو کشور در سطح مطلوبی قرار گرفته و با رشد پیش بینی شده به سمت رسیدن به اهداف پیش می رود.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: مشکلات تجار ایرانی با بانک های چینی ها به مسائل بین المللی و فضای ساخته شده برعلیه ایران برمی گردد؛ پس این مشکلات باید به صورت ریشه ای از سوی دولت با مجامع بین المللی حل شود.

عسگراولادی از انجام مذاکراتی از سوی بخش خصوصی ایران با چین برای رفع مشکلات بانکی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت خبرداد و اظهار داشت: مذاکراتی صورت گرفته که هنوز به نتیجه نرسیده است.

وزیر امور خارجه کشورمان طی روزهای گذشته از سفر پورمحمدی وزیر کشور به چین برای حل مشکل تجار ایرانی با بانک‌های چینی خبرداده بود که بر این اساس وزیر کشور هم اکنون در چین بسر می برد.

