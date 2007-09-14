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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۱۳

سفر سارکوزی به مجارستان

سفر سارکوزی به مجارستان

رئیس جمهوری فرانسه امروز برای دیدار رسمی هفت ساعته از مجارستان(سرزمین نیاکان پدری خود)، دقایقی پیش وارد بوداپست، پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کاخ الیزه، نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای تقویت روابط دوجانبه و ایجاد روابط جدید سیاسی و اقتصادی به مجارستان سفر کرده است.

سارکوزی قصد دارد در این سفر درباره مسائل اروپایی و بین المللی با همتای مجاری خود گفتگو کند.

معاهده جدید اتحادیه اروپا که جایگزین قانون اساسی این اتحادیه خواهد شد از دیگر محورهای مذکرات رئیس جمهوری فرانسه با مقامهای مجارستان خواهد بود.

فرانسه از نیمه دوم سال آینده میلادی، ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به دست می گیرد. 

کد مطلب 551823

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