"آخرین ملکه زمین" در ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین‌المللی فیلم فوکوئوکا از 14 تا 24 سپتامبر در این جزیره ژاپن برگزار می‌شود و "آخرین ملکه زمین" به عنوان تنها نماینده ایران روزهای 15، 17 و 23 سبتامبر در این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

اولین ساخته بلند سینمایی عرب در نخستین حضور بین‌المللی خود در جشنواره مونترال در چهار نوبت به نمایش درآمد و مورد استقبال مسئولان جشنواره، منتقدان و مدیران جشنواره‌های مختلف قرار گرفت. مونترال از رویدادهای معتبر سینمایی آمریکای شمالی است که امسال سی و یکمین دوره آن برگزار شد و ایران با "فرش ایرانی" و "آخرین ملکه زمین" در آن حضور داشت.

"آخرین ملکه زمین" محصول حوزه هنری است و سال گذشته در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و موفق به دریافت دو جایزه شد. پروانه نمایش عمومی این فیلم سال گذشته صادر شده و پخش آن بر عهده سازمان توسعه سینمایی سوره است.