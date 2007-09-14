  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۰۵

"آخرین ملکه زمین" در ژاپن

فیلم سینمایی "آخرین ملکه زمین" ساخته محمدرضا عرب پس از حضور در جشنواره فیلم مونترال کانادا، در جشنواره فوکوئوکا ژاپن شرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین‌المللی فیلم فوکوئوکا از 14 تا 24 سپتامبر در این جزیره ژاپن برگزار می‌شود و "آخرین ملکه زمین" به عنوان تنها نماینده ایران روزهای 15، 17 و 23 سبتامبر در این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

اولین ساخته بلند سینمایی عرب در نخستین حضور بین‌المللی خود در جشنواره مونترال در چهار نوبت به نمایش درآمد و مورد استقبال مسئولان جشنواره، منتقدان و مدیران جشنواره‌های مختلف قرار گرفت. مونترال از رویدادهای معتبر سینمایی آمریکای شمالی است که امسال سی و یکمین دوره آن برگزار شد و ایران با "فرش ایرانی" و "آخرین ملکه زمین" در آن حضور داشت.

"آخرین ملکه زمین" محصول حوزه هنری است و سال گذشته در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و موفق به دریافت دو جایزه شد. پروانه نمایش عمومی این فیلم سال گذشته صادر شده و پخش آن بر عهده سازمان توسعه سینمایی سوره است.

کد مطلب 551824

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها