کشف سیاره ای که آینده زمین را پیش بینی می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، در حدود پنج میلیارد سال قبل ستاره خورشید با تخلیه هیدروژن بخش مرکزی خود را ساخت و به تدریج مراحل ساخت لایه های دیگر خود را آغاز کرد و تبدیل به ستاره سرخ شد.

به تازگی گروهی از دانشمندان بین المللی به سرپرستی موسسه ملی فیزیم نجوم ایتالیا، سیاره ای را شناسایی کردند که در مدار اطراف ستاره پگاسوس V 391 می چرخد.

پگاسوس V 391 ، یک ستاره بسیار شبیه به خورشید است که فاز سرخ بودن را گذارنده و اکنون یک ستاره "زیر کوچک" از نوع B است.

سیاره ای که دانشمندان در اطراف این ستاره شناسایی کرده اند از بین قدیمی ترین اجرام آسمانی که تاکنون رصد شده اند، اولین سیاره ای است که در نزدیکی یک ستاره بسیار تکامل یافته می چرخد. عمر این ستاره به حدود 10 میلیارد سال می رسد.

نتایج این کشف که تازه ترین شماره مجله نیچر منتشر شده است، به خصوص نشان می دهد که این سیاره از زمانی که ستاره اش در فاز ستاره سرخ بوده، زندگی می کرده است.

این سیاره پیر در فاصله ای از ستاره اش کشف شده است که 7/1 برابر بیشتر از فاصله متوسط میان زمین و خورشید است.

این کشف می تواند وضعیت زمین را در زمانی که سن خورشید به سن پگاسوس V 391 می رسد، پیش بینی کند.

به گفته این دانشمندان، فاصله زمین تا خورشید در آنزمان درحدود 5/1 برابر فاصله کنونی خواهد بود که این فاصله شبیه به فاصله فعلی این سیاره با ستاره پگاسوس V 391 است.