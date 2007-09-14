دنیا را نمی توان با قانون جنگل اداره کرد / ایران ترسی از تهدیدهای آمریکا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر،" مصطفی پور محمدی" در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت : چین درصدد حمایت از تحریم های سخت تر علیه ایران نیست و آمریکا باید قانون جنگل خود را برای تغییر جهان کنار بگذارد، برای اینکه ایران پس از 30 سال تحریم، ترسی از تهدیدهای واشنگتن برای کنترل بیشتر ندارد.

پور محمدی خاطر نشان کرد: پکن با تحریم ها علیه ایران همگام نخواهد شد،زیرا این تحریم ها برای چین، عاقلانه و مناسب نیستند.

وزیر کشور ایران با بیان اینکه "چین به بزرگترین شریک و همکار تجاری ایران تبدیل شده" تصریح کرد: هر کشور عاقلی به خاطر اینکه می داند ایران منابع غنی دارد و اینکه همکاری و روابط با تهران در زمینه توسعه برای آنها سودمند خواهد بود به دلیل سودی که از همکاری با ایران نصیب آن کشور می شود این همکاری را رها نخواهد کرد.

پور محمدی همچنین در ادامه با اشاره به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران گفت: ایران در حال حاضر 3 هزار سانتریفیوژ در حال فعالیت دارد و آژانس نیز آن را مورد تایید و پشتیبانی قرار داده است.

وی تاکید کرد: سیاست آمریکا قبلاً سیاست جنگل بود، اما اکنون هیچ کسی از آن ترسی ندارد و از تحریکات و تهدیدهای آنها هیچ فردی را نمی هراساند و این نوع تجربه ها دیگر قدیمی شده است.



وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، روز گذاشته برای رایزنی با مقامهای چینی درباره مسائل بین المللی و منطقه ای، وارد پکن شد.



فرانس پرس گزارش داده بود که وزیر کشور ایران برای در جریان قرار دادن مقامهای چینی از توافق اخیر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، وارد پکن شده است.

