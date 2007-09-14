  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۱۳

رایزنی مهرجویی و فرازمند با وزیر ارشاد برای اکران "سنتوری"

رایزنی مهرجویی و فرازمند با وزیر ارشاد برای اکران "سنتوری"

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "سنتوری" از آغاز مذاکرات خود و داریوش مهرجویی با وزیر ارشاد برای اکران این فیلم خبر داد.

فرامرز فرازمند در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت:‌ "طبق ماده پنج آئین‌نامه اکران، وزیر ارشاد یا معاون ایشان می‌توانند از اکران یک فیلم جلوگیری کنند، اما من به همراه مهرجویی در تلاش برای جلب رضایت وزیر محترم ارشاد و معاون ایشان هستیم تا هر چه زودتر مشکلات "سنتوری" مرتفع شود."

وی ادامه داد: "بسیار علاقمندیم "سنتوری" را در کشور عزیزمان ایران اکران کنیم تا از این طریق بتوانبم به فرهنگ مبارزه با مواد مخدر کمک کرده باشیم. فیلم مهرجویی تاریخ مصرف ندارد و هر زمان که اکران شود تاثیر خود را بر مخاطب می گذارد، اما امیدوارم مشکل آن هر چه زودتر حل شود."

"سنتوری" آخرین ساخته مهرجویی است که از اکران آن دو روز پیش از نمایش عمومی در سینماها جلوگیری به عمل آمد. به گفته محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد، این فیلم فعلا غیرقابل نمایش است.

کد مطلب 551830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها