رایزنی مهرجویی و فرازمند با وزیر ارشاد برای اکران "سنتوری"

فرامرز فرازمند در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت:‌ "طبق ماده پنج آئین‌نامه اکران، وزیر ارشاد یا معاون ایشان می‌توانند از اکران یک فیلم جلوگیری کنند، اما من به همراه مهرجویی در تلاش برای جلب رضایت وزیر محترم ارشاد و معاون ایشان هستیم تا هر چه زودتر مشکلات "سنتوری" مرتفع شود."

وی ادامه داد: "بسیار علاقمندیم "سنتوری" را در کشور عزیزمان ایران اکران کنیم تا از این طریق بتوانبم به فرهنگ مبارزه با مواد مخدر کمک کرده باشیم. فیلم مهرجویی تاریخ مصرف ندارد و هر زمان که اکران شود تاثیر خود را بر مخاطب می گذارد، اما امیدوارم مشکل آن هر چه زودتر حل شود."

"سنتوری" آخرین ساخته مهرجویی است که از اکران آن دو روز پیش از نمایش عمومی در سینماها جلوگیری به عمل آمد. به گفته محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد، این فیلم فعلا غیرقابل نمایش است.