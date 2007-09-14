نامزدها آگاهانه وارد صحنه انتخابات شوند / مدیریت فدراسیون فوتبال دیگر قائم به فرد نخواهد بود

مهدی خبیری عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود: پذیرش مسئولیت فدراسیون فوتبال کارسنگین و دشواری است و تنها از عهده مدیران باتجربه و کارآمد ساخته است از این رو امیدوارم نامزدهای حضور در این عرصه با آگاهی و شناخت کافی نسبت به توانایی های خود و مسئولیتی که برعهده خواهند گرفت وارد صحنه انتخابات شوند و این عرصه را موقعیتی برای دستیابی به دیگر اهداف خود تلقی نکنند.

خبیری یادآورشد: به نامزدهای فدراسیون فوتبال توصیه می کنم اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال را به دقت مطالعه کنند و با آگاهی کامل نسبت به تمامی بندها و موارد آن در انتخابات شرکت کنند، چرا که مطابق اساسنامه جدید مدیریت جدید فدراسیون فوتبال باید درچارچوب مدیریتی کاملا جدید به تصمیم سازی و اداره فدراسیون بپردازد و درمدیریت جدید دیگرتصمیم گیری ها قائم به فرد نیست و تصمیمات باید درسایه تعامل، همفکری وهمکاری با هیئت رئیسه اتخاذ شود.

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با مطلوب توصیف کردن روند ثبت نام از نامزدهای فدراسیون فوتبال تاکید کرد: درحال حاضر تعداد زیادی از نامزدها فرم ثبت نام دریافت کرده اند که تعداد اندکی از آنها فرم ها را عودت داده اند که تنها نامزدهایی که با تکمیل و تحویل مدارک، رسید دریافت کنند، نامزد فدراسیون تلقی می شوند و از فدراسیون فوتبال نیز خواسته ایم تنها نام این نفرات را اعلام کند.

وی با بیان اینکه بررسی مدارک نامزدها همزمان با ثبت نام از نامزدهای فدراسیون فوتبال آغاز شده است ، تصریح کرد: بررسی و تطبیق مدارک و شرایط نامزدها از سوی کمیته سه نفره انجام می شود و پس از مشخص شدن لیست نهایی کاندیداها برای تایید صلاحیت های عمومی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار می گیرد.



خبیری تاکید کرد: انتخابات فدراسیون فوتبال در زمان مقرر(23 مهرماه) برگزار خواهد شد و امیدوارم مراحل مقدماتی انتخابات بدون کمبود وقت تا قبل ازاین زمان به پایان برسد چرا که کمیته انتقالی پس از تعویق بوجود آمده در زمان ثبت نام از نامزدها هیچگونه تغییری را در برگزاری انتخابات نخواهد پذیرفت.