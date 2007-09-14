همایش "ایران و مطالعات ایرانی در قرن بیستم" در کانادا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل مرکز مطالعات ایرانی، در این همایش که در روزهای 19 و 20 اکتبر(27 و 28 مهر) در دانشگاه تورنتو برگزار می شود اساتید و محققان ایران شناسی به ایراد سخنرانی و ارائه مقاله در حوزه های مختلف خواهند پرداخت.

در این همایش شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ادبی ایران از سوی صاحب نظران ایرانی و خارجی بررسی می شود. از جمله برنامه های این همایش سخنرانی "استفانی کورنین" درباره اندیشه مدرن در ایران و نیز سوء تفاهم های رایج در میان اندیشمندان غربی در مورد ایران است.

همچنین احمد کریمی حکاک محقق و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه واشنگتون به تاریخ شناسی ادبی ایران می پردازد و آزیتا طالقانی هم درخصوص زبان شناسی فارسی سخنرانی خواهد کرد.

از دیگر سخنرانان این همایش می توان به علی بنوعزیزی، مونیکا رینگر، جانت افرای، برت فراگنر، نسرین رحیمیه، تورج اتابکی، نگار متحده، منصور بنکداریان، کامران صفامنش و هما کاتوزیان اشاره کرد.