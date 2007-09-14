  1. هنر
  2. سایر
۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۰۶

همایش "ایران و مطالعات ایرانی در قرن بیستم" در کانادا برگزار می شود

همایش "ایران و مطالعات ایرانی در قرن بیستم" در کانادا برگزار می شود

مرکز مطالعات ایرانی واقع در تورنتو کانادا همایش بین المللی "ایران و مطالعات ایرانی در قرن بیستم" را 27 و 28 مهر برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل مرکز مطالعات ایرانی، در این همایش که در روزهای 19 و 20 اکتبر(27  و 28 مهر) در دانشگاه تورنتو برگزار می شود اساتید و محققان ایران شناسی به ایراد سخنرانی و ارائه مقاله در حوزه های مختلف خواهند پرداخت.

در این همایش شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ادبی ایران از سوی صاحب نظران ایرانی و خارجی بررسی می شود. از جمله برنامه های این همایش سخنرانی "استفانی کورنین" درباره اندیشه مدرن در ایران و نیز سوء تفاهم های رایج در میان اندیشمندان غربی در مورد ایران است.

همچنین احمد کریمی حکاک محقق و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه واشنگتون به تاریخ شناسی ادبی ایران می پردازد و آزیتا طالقانی هم درخصوص زبان شناسی فارسی سخنرانی خواهد کرد.

از دیگر سخنرانان این همایش می توان به علی بنوعزیزی، مونیکا رینگر، جانت افرای، برت فراگنر، نسرین رحیمیه، تورج اتابکی، نگار متحده، منصور بنکداریان، کامران صفامنش و هما کاتوزیان اشاره کرد. 

کد مطلب 551834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها