ضیافت پرشور رمضان در لرستان

حجت الاسلام قنبر علی خادمی ، مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی لرستان در گفتگو با مهر از اعزام یک هزار مبلغ به شهرها و روستاهای استان خبر داد و اظهار داشت: مبلغان از حوزه‌های علمیه قم، خراسان و اصفهان به این استان دعوت شده‌اند.

وی اقامه نماز جماعت، برگزاری کلاس احکام، پرداختن به‌جلسات روخوانی و روان خوانی قرآن، رسیدگی به امور مساجد، پاسخ دادن به شبهات دینی جوانان و نوجوانان و تبیین و ترویج احکام دینی و معارف اسلامی را از اهداف اعزام این مبلغان بیان کرد .

خادمی یادآور شد: سال گذشته نیز در قالب طرح اعزام مبلغان 700 روحانی به مناطق مختلف استان اعزام شدند.

مسئول امور فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان نیز اظهار داشت: در دهه پایانی ماه شعبان (دهه نکوداشت مساجد) بیش از هزار و 500 مسجد لرستان غبارروبی شد.

کوروش فرجی شستشوی فرش ها، تعویض مهر، رسیدگی به کتابخانه‌های مساجد، تعویض کتابهای دعا و ادعیه کهنه و نظافت سرویس‌های بهداشتی را از اقدامات صورت گرفته در آیین غبارروبی مساجد استان اعلام کرد.

وی اضافه کرد: در این مدت غباروبی سه بقعه متبرکه امام‌زاده محمد و امام‌زاده ابوالوفا کوهدشت و امام زاده زیدبن علی خرم‌آباد در لرستان انجام و 630 میلیون ریال نذورات مردمی جمع آوری شد.

همچنین فتاح کمری، مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به آموزه های دینی و تاکیدات ائمه اطهار (ع) بهره های معنوی از فرائضی همچون قرائت قرآن، نماز جماعت، اذکار، ادعیه و... در ماه مبارک در اماکن مقدس و متبرکی مثل مساجد به طور یقین باعث شور و حضور مردم در مساجد می شود و ما نیز موظف، مکلف و مشتاق پوشش گسترده چنین فضایی در سطح استان هستیم که در این راستا با هماهنگی ائمه جمعه و جماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان و اکیپهای تلویزیونی در ماه مبارک رمضان تمامی برنامه ها، توسط صدا و سیمای مرکز لرستان پوشش تصویری خواهند شد .

وی تصریح کرد: سحر با عاشقان، بهار قرآن، گلستان قرآن و چشمه نور از جمله ویژه برنامه های این مرکز در ماه مبارک رمضان هستند .

کمری خاطرنشان کرد: برنامه سحر با عاشقان شامل تفسیر دعای سحر ، آشنایی با مباحث قرآنی ، ادعیه و مناجات، بهار قرآن شامل تفسیرهای دینی، گزارشهای اجتماعی، چشمه نور شامل معرفی آداب و رسوم رمضان در لرستان، مباحث کارشناسی اخلاقی، گلستان قرآن مربوط به تبیین و تفسیر مباحث مختلف و متنوع قرآن برنامه هایی هستند که در ماه رمضان پخش می شوند .

حجت الاسلام قربان حکمتی، مدیر اداره تبلیغات اسلامی بروجرد نیز با اشاره اهمیت نقش مساجد در ماه مبارک رمضان گفت: داشتن محیط و فضایی منزه و عطرآگین در مساجد بدون شک در ترغیب نمازگزاران و به ویژه جوانان برای استقبال از مساجد موثر است.

وی افزود: مسجد محوری و مشارکت گسترده مردم و جوانان در مساجد، مانع تحقق هجمه‌های فرهنگی دشمن می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کوهدشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: ماه رمضان ماه بزرگی برای اهل معرفت و بصیرت است.

حجت الاسلام محمد جواد گراوند خواستار افزایش فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی در ماه مبارک رمضان شد و اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در طول سال و از جمله مناسبت هایی خاص مانند ماه مبارک رمضان به این امر توجه خاص دارد و همه ساله اعزام مبلغ و روحانی به نقاط مختلف این استان را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان نیز با اشاره به فرا رسیدن ماه رمضان گفت: رمضان ماه درگیری جدی باهمه عوامل بازدارنده عبادت و بندگی خداست .

عبدالمجید قاسمزاده اظهار داشت : ماه رمضان تنها ماه گرسنگی و تشنگی کشیدن نیست، بلکه ماه عبادت و استغفار، طلب بخشش وازهمه بالاتر نزدیکی به خدا و بندگی خداوند است .

قاسمزاده افزود : اگر انسان موفق شد در این ماه پر برکت به نفس خود غلبه کند، مشمول رحمت و عنایت خداوند خواهد شد .