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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۴۳

امام جمعه بندرعباس:

ملت ایران محکم و استوار در راه استقلال خویش ایستادگی می کنند

ملت ایران محکم و استوار در راه استقلال خویش ایستادگی می کنند

بندر عباس - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندرعباس گفت: ملت ایران تصمیم خود را برای استقلال و عزت اسلام گرفته است و در برابر هر گونه تهدید محکم و استوار مقاومت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس افزود: هیچ عاملی نباید بتواند در میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند و مسئولان نیز باید روز به روز رابطه خود را به مردم نزدیک تر کنند.

وی ضمن اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان از مسئولان خواست رفع نیاز های اساسی مردم در این ماه را در الویت برنامه های خود قرار دهند و مردم نیز تلاش کنند در هر صنف و شغلی که هستند خدمت خود را افزون تر و دلسوزانه تر کنند.

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به سالروز آغاز جنگ تحملی بر علیه کشورمان نیز گفت: دشمنان گمان می کردند این ملت که تازه انقلاب کرده است نتواند در برابر این تجاوزات مقاومت کنند اما ملت ایران یکپارچه و متحد در برابر این تجاوزات ایستادگی کرد.

وی پیروزی فرزندان اسلام در لبنان را نیز نمونه ای بارز و الگو برداری شده از نبرد بسیجیان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در کشورمان عنوان کرد. 

کد مطلب 551839

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