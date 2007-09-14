آدامس غیرچسبناک عرضه می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "ریولایمر" با همکاری دانشگاه بریستول انگلیس ماده ای را با عنوان "آدامس پاک"(Clean Gum) ساخته است که براحتی از لای موها، کف کفش و سطح معابر پاک می شود.

هر ساله مقامات انگلیسی با استفاده از مواد مختلف شیمیایی و لیزر، در حدود 240 میلیون یورو برای تمیز کردن خیابان ها از آدامس هزینه می کنند.

براساس گزارش گاردین، در این خصوص پروفسور ترنس کاسگروف از دانشگاه بریستول و مدیر علمی شرکت "ریولایمر" توضیح داد:" امتیاز این آدامس جدید این است که یک طعم بسیار دل انگیز دارد و به آسانی می توان آن را از هر سطحی پاک کرد. به علاوه این آدامس در دسته مواد تجدیدپذیر زیستی جای می گیرد."

به گفته این دانشمند، این فناوری برپایه یک فرمول جدید شیمیایی استوار شده است.

در دو آزمایشی که برای پاک کردن معابر شهری از این آدامس و آدامس های سنتی انجام شد، سه چهارم آدامس های سنتی روی زمین باقی ماندند و پاک نشدند. این درحالی بود که این آدامس جدید به آسانی در مدت 24 ساعت و در پی پدیده های جوی طبیعی پاک شد.

در این خصوص راجر پتمن، رئیس ریولایمر اظهار داشت:" در مدت 12 ماه آینده ما این فناوری ابداعی را آماده عرضه تجاری می کنیم و براساس پیش بینی ها این محصول جدید می تواند از پایان سال 2008 وارد بازار شود."