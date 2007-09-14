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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۵۰

امام جمعه ساری:

مومنین از برکات ماه رمضان بهره مند شوند

مومنین از برکات ماه رمضان بهره مند شوند

ساری - خبرگزاری مهر: امام جمعه ساری با اشاره به اینکه ماه رمضان ماه سوزاندن گناهان است، اظهار داشت: مومنین باید تلاش کنند در این ماه از فیوضات و برکات این ماه بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی امروز در خطبه های نماز جمعه مرکز استان در جمع نمازگزاران ساروی افزود: ماه رمضان ماه مغرت و آمرزش گناهان است و این ماه گرد و غبار را از گناهان می زداید و دارای فضائل و مناقبی است.

امام جمعه ساری با اشاره به فیوضات و برکات دیگر ماه رمضان تصریح کرد: ما باید همانند انبیاء و اولیاء در ماه رمضان به دیدار و کمک ایتام بپردازیم.

خطیب جمعه ساری با بیان اینکه مومنان باید ماه رمضان را مغتنم بشمارند بر ضرورت برنامه سازی و دعوت از کارشناسان مجرب برای افزایش شعائر دینی و فرهنگ اسلامی توسط رسانه ملی تاکید کرد.

آیت الله طبرسی نیز با انتقاد از وضعیت کیفیت نامناسب نان در مرکز استان از سازمان غله خواست نظارت بیشتری نسبت به کیفیت نان نانوائی ها داشته باشند.

کد مطلب 551842

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