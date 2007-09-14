به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن گفتوگو با گروهی از خبرنگاران با تشریح اقدامات وزارت امور خارجه در ارتباط با اهانت به مقدسات اسلامی به سئوالات آنان پاسخ گفت.

متن پرسش و پاسخ حسینی و خبرنگاران به این شرح است:

* همانگونه که خبر دارید اخیرا در سوئد با چاپ کاریکاتوری موهن از حضرت محمد ( ص) به مقدسات اسلامی توهین گردید، وزارت امور خارجه کشورمان چه اقداماتی را در محکوم نمودن این اقدام انجام داده است؟

حسینی : وزارت امور خارجه کشورمان بعنوان اولین دستگاه دیپلماسی در میان کشورهای اسلامی بود که اقدام به پیگیری موضوع کاریکاتور موهن بلافاصله پس از اطلاع از انتشار آن نمود. در همین رابطه پس از انتشار کاریکاتور سرپرست سفارت سوئد در تهران به وزارت خارجه احضار و اعتراض شدید کشورمان به این موضوع اعلام شد. متعاقب اقدام وزارت امور خارجه ، سایر کشوهای اسلامی نیز نسبت به محکوم کردن این رویکرد اهانت آمیز عمل نموده و روند واکنش ها به صورت فراگیر مطرح گردید.

فعال شدن سفارت کشورمان دراستکهلم ، رایزنی با سفرای کشورهای اسلامی در سوئد برای تسلیم نامه های اعتراض آمیز به مسئولین سوئدی، اعترض و محکوم شدن آن در جلسات سخنگوئی هفتگی و اعتراض معاون وزیر امور خارجه در سفر به سوئد از جمله این فعالیت ها بوده است.

وزارت امور خارجه همچنین ضمن رایزنی با وزرای شرکت کننده در اجلاس حقوق بشر وتنوع فرهنگی ، خواهان درج محکومیت اهانت به ادیان در بیانیه پایانی گردید.

باید تاکید کنم که وزارت امور خارجه همواره پاسدار ارزش های اسلامی واعتقادی بوده وهیچگاه در اینگونه موارد ، سکوت نکرده و نخواهد کرد.

* بعد از اهانت رونامه دانمارکی این دومین موردی است که رسانه های اروپایی به مقدسات اسلامی توهین می کنند، ارزیابی شما ازاین اقدام آنها چیست؟

- این گونه اقدامات با هدف ترویج تنفر و گسترش نژاد پرستی صورت می گیرد که محکوم و مطرود است. این رویکرد ها باورهای دینی ومذهبی را مورد هدف قرار داده و زمینه های تضاد ونزاع فرهنگی را تشدید ساخته است. در این میان نقش عوامل مغرض و مشکوک را نیز نباید در اینگونه جریانات نادیده گرفت. ما اینگونه اقدامات را برنامه ریزی شده از سوی برخی محافل ضد دینی و معاند با ادیان و فرهنگ های مختلف میپنداریم وآن را به عنوان یک پدیده ضد حقوق بشر محکوم می کنیم .

خوشبختانه در هر دو مورد مسلمانان جهان با واکنش یکپارچه ومناسب خود که عمدتا بر محور روشنگری و یاد آوری منشور سازمان ملل ومصوبات سازمان کنفرانس اسلامی و مولفه های بنیادین حقوق بشر و احترام به تنوع فرهنگی استوار بود، نیات شوم عوامل مشکوک ماورای این جریانات را آ شکار ساختند.

* برخی محافل غربی چاپ کاریکاتور ها را در راستای آزادی بیان و نشر ارزیابی می کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟

- بی احترامی ، تنفر آفرینی ، اهانت به ادیان و فرهنگ ها در چارچوب آزادی نشر و بیان نمی گنجد. اینگونه اقدامات در مخالفت آشکار با بند 2 ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده 4 کوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال نژاد پرستی که هر گونه تبلیغ و تشویق وتبعیض ، خشونت و خصومت را تقبیح و قانونا ممنوع نموده است ، قرار دارد. لذا یک نوع قانون شکنی و بی احترامی به قوانین وحرمت شکنی نسبت به حریم های فرهنگی به حساب می آید که از سوی هیچ فرد آزاد و منصفی پذیرفتنی نخواهد بود.

* نظر جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه اقدامات چه بوده است؟

- ما همواره اقداماتی را که به توهین به ادیان و یا ارزشهای الهی و نژاد پرستی منجر شده است، محکوم کرده ایم . جمهوری اسلامی ایران احترام به ارزش ها و مقدسات مذاهب و ادیان الهی را نه تنها در چارچوب آموزه ها و تعلیمات دینی ، بلکه در موازین اخلاقی ، حقوقی و بین المللی از جمله مفاد معاهدات بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار داده و حفظ و رعایت آن را خواستار شده است. ما اعتقاد داریم که هتک حرمت ادیان و چاپ کاریکاتورهای موهن موجب تنفر و چالش بین ادیان گشته و مغایر با ارزشهای مورد احترام تمامی فرهنگها است. ضمن اینکه اینگونه اقدامات زمینه های تخاصم فرهنگی را فراهم آورده که بی توجهی به آن می تواند موجب تنفر آفرینی و آسیب به آرامش و صلح جهانی و چالش های فراگیر تر را فراهم سازد. ما در راستای ایجاد تقویت روح محبت ، مهرورزی و عدالت بین ادیان و مراودات بهتر میان آنان تمامی مساعی خود را بر پایه فرهنگ ها وادیان معمول داشته ایم .

* علت سکوت دولتمردان ،شخصت ها ، محافل مذهبی و روشنفکری اروپایی در قبال اهانت به ادیان ناشی از چیست؟

- ما هرازگاهی شاهد بی مبالاتی برخی از مقامات و شخصیت های اروپا در حرمت شکنی حریم امن فرهنگ ها و ادیان بوده ایم که این موضوع به افزایش تنش منجر شده است. آنها باید استاندارد های دوگانه در دفاع از ارزشهای انسانی و حقوق بشر جهانی را کناره گذارده و در قبال مسائلی که احساسات و عواطف جامعه جهانی را به چالش می کشند. موضع شایسته تری داشته باشند. بی تفاوتی آنها برای ما قابل درک نیست . ضمن اینکه بی احترامی به رویه های پذیرفته شده اخلاقی و احترام به فرهنگ های مختلف و نقض قوانین مربوط به مقابله با توهین به ادیان قابل توجیه نیست.

بنظر من بخشی از بی تفاوتی نسبت به هنجارهای قابل احترام به تفسیر های نادرست و نشات گرفته از نژاد پرستی و تنفرآفرینی برای دیگران مربوط است . آنها دچار تناقض جدی در این مسئله هستند. محققین و متفکرین را با تهدید و آزار مواجه می سازند.

اجازه نشر بسیاری از کتب و حتی نشریه برای موسسات اسلامی را صادر نمی کنند. حتی کانال های تلویزیونی ماهواره ای را که با سیاست های آنها همخوانی نداشته باشند به تعطیلی می کشانند. از سوی دیگر در قبال توهین آشکار به باورهای یک میلیارد مسلمان جهان سکوت کرده و یا از بانیان آن حمایت بعمل می اورند. آنها باید ابتدا این تناقض را بطور منطقی پاسخگو باشند . بنظر می رسدکه حد و مرز آزادی بیان و نشر در غرب دچار خدشه جدی شده است.

* تلاش های بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان برای مقابله با این حرکات چه بوده است؟

- وزارت امور خارجه همواره با یاد آوری قطعنامه های مصوب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مقابله باتوهین به ادیان و مذاهب و همچنین قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون گفت و گوی بین فرهنگ ها تمدنها که طی آن بی حرمتی به مذاهب و مقدسات مردود شمرده شده سعی نموده است تا نظر جامعه جهانی را به اقدامات اسلام ستیزانه و تفرقه افکنانه جلب نماید.

وزارت امور خارجه همچنین مصوبه اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درمکه را که طی آن موضوع اسلام ستیزی و تبعیض نژادی مورد اعتراض و انتقاد شدید قرار گرفت. بارها مورد تاکید قرار داده و از رشد اسلام ستیزی و توهین به اسلام ومقدسات اسلامی در برخی از کشورهای اروپایی اظهار تاسف ونگرانی شدید کرده است.

اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی در تهران نیز که با تلاش گسترده دستگاه دیپماسی کشورمان برگزار شد. این امکان را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است تا با تاسیس دفتر مطالعات حقوق بشر و تنوع فرهنگی در تهران ، در آینده بتواند با مطالعه مبانی حقوق بشر در قاره های مختلف، استانداردهای جدیدی را استخراج نماید که موضوع توهین به ادیان وارزشهای الهی می تواند یکی از موضوعات مهم قابل بررسی در این زمینه باشد.

در مورد اخیر در سوئد نیز معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه در سفر به آن کشور ، خواهان تصویب قوانینی در کشورهای اروپایی شد تا از اسلام ستیزی در آن قاره ممانعت بعمل آید.