گروگان بلژیکی آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام کرد: با تلاش و پیگیری های معاونت امنیتی وزارت کشور و شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان، " استفان بوو " گروگان بلژیکی که ماه گذشته در محور فهرج - زاهدان توسط اشرار و گروه های قاچاق مواد مخدر به گروگان گرفته و به خاک پاکستان منتقل شده بود، آزاد و به ایران برگردانده شد.

این گروگان آزاد شده بلژیکی بزودی تحویل مقامات بلژیکی خواهد شد.

وزیر کشور سه شنبه گذشته در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان عقیدتی ــ سیاسی نیروی انتظامی ، ازآزادی قریب الوقوع این گروگان بلژیکی خبر داده بود.

گفتنی است؛ دو گردشگر بلژیکی به نام های" استفان بوو " 28 ساله و " کارلا دن‌اکو" ‪ ۳۷‬ساله ‪ روز یکشنبه 21 مرداد ماه گذشته در محور فهرج - زاهدان توسط اشرار به گروگان گرفته شدند.

در پی وقوع این آدم ربایی, تلاش های نیروهای امنیتی برای رهایی آنان از دست اشرار آغاز و در همان روزهای اولیه یکی از گروگان ها به نام " کارلا دن‌اکو" ‪ آزاد شد.

بدنبال آزادی اولین گروگان بلژیکی از دست اشرار، "کارل دو گوش" وزیر امور خارجه بلژیک در یک گفتگوی خبری در بروکسل ابراز امیدواری کرد که دومین گردشگر بلژیکی ربوده شده نیز هرچه سریع تر آزاد شود و تاکید کرد که " کارلا دن‌اکو" ‪،همراه وی در سفر به ایران، اکنون آزاد و در امنیت بسر می‌برد.

وی در این اظهارات خود تصریح کرد که سرویس‌های امنیتی ایران فعالانه مشغول هستند و سعی دارند که وی را آزاد کنند.

لازم به ذکر است؛ بر اساس اطلاعاتی که وزیر امور خارجه بلژیک در اظهاراتش بیان کرده بود،" استفان بوو" ‪ ۲۸‬ساله و " کارلا دن‌اکو" ‪ ۳۷‬ساله روز ‪ ۱۱‬آوریل از بلژیک به راه افتاده و از طریق زمینی راهی هندوستان شدند.

آنان در این سفر از کشورهای آلمان، اتریش، اسلونی، بوسنی، بلغارستان، یونان و ترکیه گذشتند و هنگامی که مدت پنج روز در یران بودند، ربوده شدند.

این گردشگران هنگامی که قصد داشتند از مرز پاکستان عبور کنند، در دام ربایندگان افتادند.