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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

کندی پرداخت تسهیلات به طرحهای اقتصادی دغدغه مسئولان نشود

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: کندی پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی به طرحهای اقتصادی زود بازده در این استان نباید دغدغه مسئولان دستگاه های اجرایی شود.

امید علی پارسا درگفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: عزم جدی دولت بر ایجاد اشتغال پایدار و تولید است و در همین خصوص برای استانها سهم تسهیلات در نظر گرفته و ابلاغ شده و باید این سهم در راستای ایجاد شغل هزینه شود.

وی اظهار داشت: سیستم بانکی و دستگاه های اجرایی باید تلاش کنند و برای طرحهایی که بلاتکلیف مانده است چاره اندیشی نموده و راهکار ارائه دهند تا وضعیت آنها مشخص شود.

پارسا ادامه داد: برخی از مسائل و مشکلات سیستم بانکی در سطح کلان کشوری است که دولت برای رفع آن چاره اندیشی کرده است و بخشی از آنها هم استانی است که باید مسئولان دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل با تعامل مشکلات را رفع کنند.

پارسا بیان داشت: اعتباراتی که برای استان در راستای بنگاههای اقتصادی زود بازده ابلاغ شده است مسئولیت هایی را ایجاد کرده که هم دستگاههای اجرایی و هم بانکهای عامل ملزم به پیگیری جدی آن برای رفع مشکلات مردم به خصوص در مسئله اشتغال هستند.

کد مطلب 551845

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