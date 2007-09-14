کندی پرداخت تسهیلات به طرحهای اقتصادی دغدغه مسئولان نشود

امید علی پارسا درگفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: عزم جدی دولت بر ایجاد اشتغال پایدار و تولید است و در همین خصوص برای استانها سهم تسهیلات در نظر گرفته و ابلاغ شده و باید این سهم در راستای ایجاد شغل هزینه شود.

وی اظهار داشت: سیستم بانکی و دستگاه های اجرایی باید تلاش کنند و برای طرحهایی که بلاتکلیف مانده است چاره اندیشی نموده و راهکار ارائه دهند تا وضعیت آنها مشخص شود.

پارسا ادامه داد: برخی از مسائل و مشکلات سیستم بانکی در سطح کلان کشوری است که دولت برای رفع آن چاره اندیشی کرده است و بخشی از آنها هم استانی است که باید مسئولان دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل با تعامل مشکلات را رفع کنند.

پارسا بیان داشت: اعتباراتی که برای استان در راستای بنگاههای اقتصادی زود بازده ابلاغ شده است مسئولیت هایی را ایجاد کرده که هم دستگاههای اجرایی و هم بانکهای عامل ملزم به پیگیری جدی آن برای رفع مشکلات مردم به خصوص در مسئله اشتغال هستند.